Telegram tendrá anuncios: así funcionarán los nuevos mensajes patrocinados

Si te preocupabas de que aplicaciones como WhatsApp fueran a integrar publicidad en España, entonces tenemos una mala noticia para ti si eres usuario de Telegram, su rival directo. La aplicación de mensajería ha anunciado que integrará publicidad en la plataforma.

Afortunadamente, este tipo de publicidad no será como te esperas. Es decir, no habrá anuncios en los chats privados ni en la interfaz principal, sino que llegarán en forma de mensajes patrocinados. Una nueva forma de que Telegram saque partido económico a su aplicación, según ellos, sin ser invasiva para el usuario.

De esto ya advirtió Pável Dúrov, el responsable y fundador de Telegram a finales del año pasado, anunciando que llegaría la publicidad a los canales masivos. No obstante, Telegram ha querido dejar claro que esta publicidad no solo no recopilará información del usuario, sino que aparecerá con ciertos condicionantes en la app.

¿Anuncios en Telegram?

Según afirma la plataforma Telegram Ad Platform, estos anuncios solo aparecerán en los canales masivos de Telegram, es decir, los que tengan más de 1.000 seguidores. Y aún así estos mensajes patrocinados también estarán limitados, ya que tendrán un tope de 160 caracteres, incluyendo espacios. Además, los usuarios podrán optar por no recibir anuncios, según Dúrov.

Estos mensajes patrocinados no recopilarán datos de los usuarios para mostrar anuncios patrocinados. Algo que además tampoco tendría mucho sentido, ya que la temática de los mensajes solo tendrá que ver con el canal en el que se muestra. Por ende, no veremos un anuncio externo en un canal público con otra temática distinta y todos los usuarios verán el mismo anuncio.

Por si fuera poco, no podrán promocionar productos mediante enlaces externos y solo podrán anunciar productos de la propia Telegram. Es decir, estos mensajes solo permitirán promocionar bots de Telegram así como otros canales. En ningún momento se llevará al usuario a una web externa, pero sí a un bot o a un canal específico.

Eso sí, no veremos ningún tipo de anuncio conflictivo. Es decir, no se promocionarán mensajes patrocinados con temáticas ilícitas o de carácter peligroso. Esto incluye la promoción de contenido violento, de acoso, publicidad engañosa, anuncios políticos, apuestas y un largo etcétera que los anunciantes pueden revisar aquí. Y por si te lo preguntabas, no; no se podrán promocionar contenidos sexuales.

Control de los anunciantes

En el panel de control de Telegram para gestionar uno de estos mensajes patrocinados, los anunciantes podrán redactar su anuncio y elegir en qué canales se mostrará dicho mensaje. También podrán 'vetar' canales específicos y se podrá elegir el enlace al producto que quiera promocionar el mensaje, así como escoger el idioma del mismo.

Respecto a los ingresos, Telegram espera que una vez se cubra el coste de mantenimiento de la aplicación, compartirán las ganancias con los dueños de los canales públicos que acojan estos mensajes.

Antes de que vayas a Telegram a anunciarte, hemos de decirte que esta es una novedad todavía en fase beta, por lo que aún no estarán disponibles para todos. No se sabe cuándo estará disponible de forma oficial para la totalidad de los usuarios, aunque ya se pueden consultar los detalles en su página web.

