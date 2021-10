Los grupos prohibidos de Facebook: filtran qué individuos y grupos están vetados

Que Facebook tiene en su plataforma a algunas organizaciones peligrosas no es un misterio ni en España ni en el terreno internacional. No obstante, un nuevo informe de The Intercept ha dejado claro cuán grave es el problema, ya que Facebook habría 'prohibido' casi 1.000 grupos con movimientos sociales problemáticos.

Según The Intercept, Facebook habría colocado en una lista privada hasta 986 grupos problemáticos caracterizados por ser grupos e individuos armados o peligrosos, es decir, "movimientos sociales militarizados". Unos documentos que hasta ahora eran internos y que han salido a la luz.

La lista, apodada "individuos y organizaciones peligrosas", engloba a grupos que principalmente tienen armas en su poder y que promueven conflictos armados, la violencia civil o el saqueo en protestas públicas. Todas ellas apartadas de Facebook y catalogadas por la red social en un esquema de peligrosidad.

Casi 1.000 grupos peligrosos

Facebook

Estos grupos están conformados en su gran mayoría por organizaciones y milicias de derecha y ultraderecha. En la lista también aparecen algunas organizaciones más ligadas a la izquierda, como asociaciones antigubernamentales, anarquistas o antisistema. También vemos grupos de odio como el Ku Klux Klan, supremacistas blancos, organizaciones basadas en QAnon o incluso grupos terroristas de Al Qaeda.

Aunque todos estos grupos tienen prohibido mantener páginas, perfiles o grupos, estos están fichados y catalogados en 3 niveles. El primer nivel incluye los grupos de odio y terrorismo; ningún usuario de Facebook puede elogiarlos y apoyarlos. El segundo nivel incluye "actores no estatales violentos", es decir, rebeldes armados o los también llamados "lobos solitarios". El tercer nivel son los movimientos sociales militarizados que tienen restricciones mucho más altas.

El logo de Facebook en modo oscuro. Manuel Fernández Omicrono

No obstante, todo apuntaría a que este sistema de clasificación está mal diseñado. Por ejemplo, en los documentos aparece una web anarquista llamada It's Going Down, que suele apoyar actos violentos y que por ende entraría en el grupo de los grupos que ven con buenos ojos estos actos. Pero este está catalogado como "grupo de milicia armada".

Lo mismo ocurre con un subconjunto de grupos que pertenecen al movimiento boogaloo. Este es un movimiento social que incluye grupos mucho más grandes y que es antigubernamental, por lo que se debería considerar un movimiento social militarizado. Sin embargo, está calificado como una organización terrorista de nivel 1.

Acusaciones contra Facebook

Frances Haugen, filtradora de Facebook. Reuters Omicrono

Hace pocas semanas, una exempleada de Facebook filtró una serie de documentos al The Wall Street Journal confirmando la teoría de que la plataforma, de forma activa y consciente, promovió esta polarización social para lucrarse. Posteriormente, esta exempleada declaró en el Congreso de los Estados Unidos para confirmar su versión.

Algunas de las declaraciones más duras de Haugen respecto a Facebook rezaban lo siguiente: "[Los servicios y productos de Facebook] "dañan a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia. La compañía oculta intencionalmente información vital al público, al Gobierno de los Estados Unidos y al resto de gobiernos del mundo".

Mark Zuckerberg.

"Los documentos que he proporcionado al Congreso demuestran que Facebook ha engañado repetidamente al público sobre lo que revela su propia investigación sobre la seguridad de los niños, la eficacia de sus sistemas de inteligencia artificial y su papel en la difusión de mensajes divisivos y extremos". Tales declaraciones han sido desmentidas por Mark Zuckerberg, CEO de Facebook.

Por su parte, Facebook ya señaló el año pasado que la plataforma había identificado hasta 600 movimientos sociales militarizados y borrado más de 2.400 páginas relacionadas con estos grupos.

Además de ello, se habían borrado 14.200 grupos gestionados por ellos y 1.700 páginas y 5.600 grupos asociados con QAnon. Facebook ha asegurado que no ha publicado la lista anteriormente para no poner en riesgo la efectividad de la moderación de estos grupos.

