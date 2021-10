WhatsApp vuelve a pedir aceptar sus condiciones de privacidad con un nuevo límite

WhatsApp generó un gran revuelo en España y en el resto del mundo con sus controvertidas actualizaciones en sus Términos y condiciones de uso. Finalmente, la aplicación dio marcha atrás, afirmando que no borraría ni bloquearía las cuentas de las personas que no aceptaran dichas condiciones. Ahora, está lanzando otra vez los recordatorios.

A los usuarios que no aceptaron las condiciones de uso actualizadas se les recordó que para seguir usando WhatsApp, debían aceptarlas antes de cierta fecha, el 15 de mayo (cuando se implantaron). Ahora, WhatsApp está insistiendo de nuevo en esta actualización y ha puesto una nueva fecha límite: 6 de noviembre del 2021.

Si no las aceptamos, ni nuestra cuenta ni nuestra aplicación se verán afectadas por esta acción, aunque recibiremos recordatorios periódicos de la aplicación para que las aceptemos. No obstante, hay que recordar que a los usuarios en Europa dichos términos no nos afectarán.

Aceptar los términos de WhatsApp

WhatsApp Jorge Henao en Pixabay Omicrono

El mensaje que a algunos usuarios les está apareciendo reza que estos podrán aceptar estas condiciones "antes del 6 de noviembre", y tendremos que confirmar que tenemos, al menos, 16 años de edad. Si ya aceptaste las condiciones en su día, no te aparecerán más de ninguna manera.

Estos términos de uso establecen que estás dando permiso a Facebook para acceder a la información de tu cuenta de WhatsApp. Facebook ha insistido muchísimo en el hecho de que no se compartirán datos privados o personales de los usuarios, aunque sí establece que este cambio afecta principalmente a las empresas, ya que servirán para que se establezcan en Facebook y ofrecer a los clientes compras y servicios.

WhatsApp Anton en Pexels Omicrono

WhatsApp y Facebook ya han especificado que esta medida también servirá para mejorar "los servicios y productos" de la compañía, aunque esto no se verá reflejado en Europa. Debido a la normativa de protección de datos de Europa, la GDPR, impide a las compañías que residan en la UE recopilar datos de sus usuarios.

Un portavoz de WhatsApp ya aseguró ante esto que no habría cambios, y que WhatsApp no compartiría datos de usuarios de la región europea con Facebook. Y es que las propias condiciones mencionan a una empresa específicamente pensada para los usuarios europeos, WhatsApp Ireland Limited. Sin embargo, los europeos aún debemos aceptar dichas condiciones, aunque el no hacerlo no nos repercutirá ni en la aplicación ni en nuestra cuenta de WhatsApp.

Facebook mintió

Mark Zuckerberg

Lejos del hecho de que los usuarios se hayan mostrado tremendamente reticentes a compartir sus datos con una Facebook azotada por las filtraciones de datos, uno de los puntos más problemáticos de esta nueva política es el hecho de que Facebook mintiera respecto a WhatsApp.

En el año 2016, cuando Facebook oficializó la compra de WhatsApp por 21.800 millones de dólares, su CEO Mark Zuckerberg tuvo que declarar ante las principales autoridades europeas para que aprobasen la compra, especificando que estas dos aplicaciones nunca acabarían compartiendo sus datos.

Aunque la Comisión Europea acabase multando a Facebook, no deshizo el hecho de que Facebook mintiera para hacerse con la aplicación de mensajería. Y aunque es cierto que WhatsApp no compartirá datos sensibles de nosotros con Facebook, el hecho de que estos datos se compartan ha provocado algunos éxodos de usuarios hacia otras alternativas como Telegram o Signal.

