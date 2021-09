Twitter está caído: un error impide entrar a los usuarios

Si has notado que Twitter iba mal en España, no te preocupes, no eres solo tú. La red social ha sufrido una caída en nuestro país, y una bastante seria ya que está 'expulsando' a los usuarios de la plataforma. Según adelanta la web Downdetector, los usuarios llevan teniendo problemas con Twitter desde las 17:00 hora peninsular española.

Los errores son variados; la web funciona mal, no cargan los tuits y además muchos usuarios reportan que la sesión se cierra de forma inesperada y no se les permite volver a entrar.

De repente, un error cierra la sesión del usuario (o al menos la deja inutilizada) y Twitter nos devuelve un mensaje de error que nos invita a actualizar la página o a cerrar sesión, impidiéndonos usar la web con normalidad.

Fallo en Twitter

Twitter caído. Manuel Fernández Omicrono

Según Downdetector, los primeros fallos se han empezado a dar alrededor de las 17:00 de la tarde hora peninsular española. El problema está afectando de forma sutil a las principales zonas del país; el norte de España, Madrid o Andalucía son solo algunas.

Por el momento, no se sabe qué ha provocado este problema y al momento de escrito este artículo, actualmente la red es totalmente inaccesible. Además, muchos usuarios no pueden siquiera iniciar sesión en su cuenta, debido a que vuelve a saltar el error en la página principal.

Sorprendentemente, el problema no parece haber afectado a las aplicaciones dedicadas de Twitter, ya que actualmente estas siguen funcionando para muchos usuarios con normalidad. Por ende, es de esperar que el problema resida en la web principal, y no tanto en las aplicaciones móviles.

Tendremos que esperar a que el error se solucione. Ya que no se sabe qué ha provocado la caída, esta podría transcurrir durante las próximas horas. Queda por ver la confirmación de Twitter al respecto.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan