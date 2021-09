Cómo saber si te han hackeado el móvil: 5 señales que indican que estás infectado

Hace mucho que los móviles dejaron de ser un dispositivo sólo para llamar, ya que en la actualidad pueden realizar muchas otras funciones. Esto, junto con causas como el teletrabajo en España, hace que los usuarios guarden una gran cantidad de información en ellos, desde sus datos bancarios hasta contraseñas o documentos personales y profesionales. Los cibercriminales lo saben y por eso los smartphones se han convertido en uno de sus objetivos preferidos.

Los cibercriminales pueden hackear un móvil de manera sencilla y acceder a todos los datos que estén almacenados y aquellos que el usuario genera en tiempo real. Un problema que hoy en día no tiene una solución fija, ya que estos dispositivos no suelen estar protegidos y los hackers siempre trabajan en nuevas formas de atacarlos. Además, en ocasiones no es sencillo darse cuenta de que tu smartphone ha sido hackeado con malware.

Es importante que el usuario tome medidas de seguridad para proteger su teléfono y precauciones a la hora ver qué datos personales y profesionales guarda en ellos. No siempre es sencillo saber si tu móvil ha sido hackeado, pero el último informe de seguridad móvil de Check Point revela las cinco señales que indican que tu smartphone podría estar infectado.

Lento y consume batería

El primero de los síntomas de que tu móvil tiene malware, un programa malicioso, tiene que ver con su rendimiento. Si en alguna ocasión sientes que tu teléfono va lento, las aplicaciones que tienes instaladas se cierran sin motivo alguno o que ciertas herramientas, como la linterna, dejan de funcionar; esto podría indicar que está infectado.

Un smartphone conectado a un cargador externo. LYOO_JW | Pixabay

Estos cambios son una señal clara de alarma en cuanto a la seguridad del dispositivo. Además, es aún más peligroso si todos estos problemas en el rendimiento del teléfono suceden justo después de haber instalado un programa o de haber pinchado en algún enlace sospechoso sin querer que, como consecuencia, pueda haber descargado algún programa malicioso.

Otra de las señales que se destacan en el informe tiene que ver con la batería. Si el uso que se hace del móvil no es elevado y aun así la pila se descarga muy rápido, esto puede indicar una infección de malware. En esa ocasión, para detectar el origen es recomendable acudir a los 'asjutes' del teléfono y, concretamente, al apartado de la 'batería' para comprobar cuáles son las aplicaciones que más consumen.

Se agotan los datos

De igual manera, cuando un teléfono está infectado por malware suele venir acompañado con un crecimiento en la factura de datos. Esto se puede deber a que se están descargando aplicaciones sin que el usuario lo haga de forma proactiva. Unas apps maliciosas que consumen una gran cantidad de datos al intercambiar información con el centro de control de comandos de un hacker.

Ante estas tres señales es importante mantener la calma, ya que también pueden venir provocados por un simple error en el uso, por ejemplo. A no ser que se trate de un caso extremo, como que si no se le dedica mucho tiempo al móvil y la batería pasa de estar al completo a la mitad en un corto espacio de tiempo, siempre se puede consultar al fabricante si hay otros usuarios con el mismo problema.

Publicad y números extraños

Otro indicador que hará que sospeches con más motivos tiene que ver con la publicidad. En caso de que en el teléfono comiencen a aparecer anuncios en las notificaciones, es casi seguro que esté infectado. El adware móvil es un programa malicioso que muestra anuncios no deseados en la pantalla del móvil independientemente de si el usuario está dentro o no de la app.

Llamada de número desconocido u oculto. Chema Flores Omicrono

Una de sus principales características es que cuando se ejecuta el malware, el programa esconde su icono para que el usuario no pueda eliminarlo. Otra importante señal de alarma que indica el informe es cuando en el listado de llamadas y SMS aparecen números extraños, generalmente extranjeros, a los que no recuerdas llamar. Incluso puede que el móvil envíe de forma autónoma mensajes a otros números no habituales o incluso a todos los contactos.

Esto supone un grado de alerta mayor y además de generar un coste económico para el usuario, este hecho también sirve al hacker para difundir malware y enlaces maliciosos a otros contactos. Si en un mes hay un aumento en los gastos sin motivo aparente por servicios que no se han usado, entonces es momento de analizar el estado general móvil.

Cómo protegerse

De momento no hay una solución para estos ataques, pero el usuario sí que puede tomar una serie de precauciones. Por ejemplo, es importante saber qué páginas de internet se han visitado y si se llegó a pinchar en algún enlace extraño, ya sea a través del correo electrónico o de aplicaciones como WhatsApp, ya que los cibercriminales también utilizan la conocida app de mensajería para robar cuentas.

Por otro lado, también es necesario saber las aplicaciones que se tienen instaladas en el móvil y descargar únicamente aquellas de desarrolladores oficiales y de confianza. En ocasiones algunas apps maliciosas se parecen a las originales, incluyendo el logo, pero en otras no se detectan fácilmente. Para solucionarlo, en ese caso lo mejor es ir a la lista de aplicaciones en los ajustes del móvil y desinstalar todas aquellas que no sean familiares o conocidas.

