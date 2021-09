La tablet de la Policía que extrae todos los datos de tu móvil: así funciona la UFED Touch 2

El teléfono móvil se ha convertido en uno de los bienes más preciados. En ellos se tienen gran parte de la vida diaria y, por tanto, se guardan una gran cantidad de datos personales. Una información a la que la Policía necesita acceder en ciertas ocasiones, como para resolver un delito. Para ello, el Ministerio del Interior de España ha invertido 151.500 euros en la compra de 15 dispositivos UFED Touch 2, según el BOE.

Cellebrite es una conocida empresa israelí que cuenta con un amplio catálogo de productos, hardware y software para la extracción, decodificación y análisis forense de dispositivos móviles. Una de sus creaciones más exitosas es el UFED Touch 2, un modelo de 2016, y que ha adquirido el Ministerio del Interior, que cuenta con una serie de mejoras significativas en comparación con otros dispositivos.

Se trata de un gadget con aspecto de tablet que permite a las fuerzas policiales, militares y de inteligencia extraer todo el contenido de los dispositivos móviles Android e iOS; y lo hace tres veces más rápido que el modelo anterior, según la compañía. El nuevo artículo de la Policía está pensado para utilizarse especialmente en los terminales de casos complicados para obtener tantas pruebas sean posibles para resolver una investigación.

De WhatsApp al GPS

El UFED Touch 2 es un dispositivo electrónico que adopta una forma de pequeña tablet y cuya finalidad es la de extraer datos de los móviles en busca de pruebas forenses. En esta ocasión, el Gobierno español ha adquirido la versión más completa del aparato, llamada 'Ultimate', que cuenta con herramientas más avanzadas para poder analizar también en profundidad los datos extraídos.

"Este dispositivo existe desde hace tiempo y, en el 99% de los casos, sirve para hacer un análisis forense de un móvil Android e iOS. Se enchufa a un teléfono y de forma automatizada saca toda la información: desde llamadas hasta vídeos, fotos, dónde te has conectado, la base de datos de WhatsApp, las últimas posiciones del GPS y elementos borrados, entre otros datos privados", explica Jordi Sierra, profesor y experto en ciberseguridad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a OMICRONO.

Una de sus principales características es la inclusión de una intuitiva pantalla táctil de alta resolución con la que se maneja el dispositivo. En comparación con el anterior modelo, la compañía ha añadido una CPU cinco veces más rápida, una batería de doble duración, compatibilidad para multi-SIM, memoria DDR3 escalable, un disco duro rápido (SSD de 128 GB), puertos USB 3.1 auxiliares y Windows 10 como sistema operativo.

Con estas novedades, el aparato consigue extraer todo el contenido de un teléfono móvil de forma rápida y sencilla, lo que permite a las agencias resolver los crímenes en menos tiempo. Gracias al UFED Touch 2 la Policía puede acceder a una gran variedad de información personal y contraseñas del smartphone, entre los que se incluyen conversaciones de WhatsApp o datos borrados.

Cómo accede al móvil

Con este aparato se logra que el proceso de extraer datos de un teléfono no sea complejo, ya que está todo automatizado. De esta manera, se puede indicar al dispositivo qué información es la que se busca para que la encuentre inmediatamente. "Lo que realmente hace el UFED Touch 2 es dar a la Policía permisos de administrador del móvil que se conecta para que pueda acceder a información específica del teléfono a la que es imposible llegar como usuario. Así consiguen toda la información que necesiten", comenta Jordi Sierra.

Los teléfonos actuales son los que funcionan con el aparato, ya que los antiguos no cifraban la información en el móvil; mientras que los actuales lo hacen con bloqueo. "Esto significa que si no se desbloquea el terminal, el UFED Touch 2 no puede acceder a nada. En cambio, si hay una vulnerabilidad en el smartphone o si no está instalada la última actualización de seguridad, la Policía puede entrar al teléfono sin tener que introducir el código", concluye Sierra.

El éxito de la operación para obtener datos depende muchos factores, como el móvil que se va a analizar, si está protegido, cifrado o si tiene instaladas las versiones más recientes de seguridad. Sin embargo, la compañía israelí afirma que los UFED Touch 2 que ha comprado el Gobierno permiten acceder a la información del 85% de los iPhone que están actualmente en el mercado.

