Instagram obligará a decirle tu edad para seguir usando la aplicación

Instagram es una de las redes sociales más populares entre los jóvenes de España y del resto del mundo. Para protegerles, desde la app han anunciado nuevas medidas de seguridad y privacidad exclusivas para los menores de 18 años, por lo que necesitan conocer la edad real de la persona que está detrás de cada cuenta.

La red social, propiedad de Facebook, está preguntando la fecha de cumpleaños a un pequeño número de usuarios. Se trata de una medida que persigue diferenciar entre adultos y menores para gestionar cada perfil con funciones acordes a su edad.

Hace años que Instagram comenzó a preguntar a sus usuarios por la fecha de nacimiento. Sin embargo, no todos han aportado esa información que ahora será crucial para seguir utilizando con total libertad la red social. Además, están aplicando métodos inteligentes de verificación para aquellas personas que decidan mentir.

Menores de 18 años

A lo largo del último trimestre, Instagram ha establecido una serie de medidas restrictivas a las cuentas de los usuarios más jóvenes. Aquellos con una edad inferior a los 16 años tendrán de forma predeterminada una cuenta privada, preservando así la seguridad de sus fotografías y evitando que tengan interacciones con adultos que no conocen.

También a los menores de 18 años se les impide recibir mensajes de adultos que no les siguen. Incluso, Instagram está aplicando está política a sus anunciantes, la publicidad estará más dirigida a esa franja de edad, evitando que vean contenido no adecuado, pero también ayudando a que reciban anuncios que les puedan interesar más.

Es por este motivo que Instagram ha anunciado que a partir de ahora todos los usuarios deberán indicar su edad para seguir utilizando la aplicación. La red social volverá a preguntar a aquellas personas que aún no hayan indicado su fecha de cumpleaños. Si transcurrido un tiempo, siguen sin aportar esta información, estos usuarios se verán obligados a "compartirla para continuar usando Instagram", dice el comunicado.

Algunos posts quedarían ocultos tras mensajes de advertencia recordando a esa persona la obligatoriedad de completar la información sobre su fecha de nacimiento. Así pretende Instagram conocer la edad de todos los que usan su red social y aplicar la nueva política de seguridad para menores.

Inteligencia artificial

Instagram

Al no requerir ningún documento legal, es evidente que muchas personas pueden optar por indicar una fecha de nacimiento falsa. Los menores pueden optar por mentir para que sus perfiles no estén limitados de forma obligatoria, pero también algunos adultos pueden optar por falsear su edad para que se les permita mantener conversaciones con menores que no conocen.

"Somos conscientes de que quizás algunas personas nos den una fecha de nacimiento errónea, y por eso estamos desarrollando nuevos sistemas para tratar esta situación", explican desde la red social. Utilizarán la inteligencia artificial para analizar las publicaciones de cada persona y corroborar que el contenido corresponde a la fecha de nacimiento indicada. Por ejemplo, se analizarán las publicaciones en las que el usuario celebra un cumpleaños para certificar su edad.

"En el futuro, si alguien nos dice que es mayor de determinada edad, y nuestra tecnología nos dice lo contrario, le mostraremos un menú de opciones para verificar su edad", asegura. De momento, esta última función de verificación aún no se ha aplicado y está en pruebas, pero más adelante se aplicará en los casos sospechosos.

