Twitter podría bloquear el acceso a los tuits si no inicias sesión

Las redes sociales como Twitter están en constante cambio. La plataforma del pajarito es una de las más populares en España y la que más defiende la idea de servicio público. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto una tendencia hacia lo privado que podría acabar con esta postura. Tras lanzar su versión de pago, ahora Twitter podría estar bloqueando su contenido de miradas ajenas.

Sin previo aviso, la red social podría estar probando una nueva función que restringe el acceso a los tuits que en ella se publican. Un usuario de Reddit, una de las redes sociales más antiguas de internet, ha compartido un vídeo donde muestra el hallazgo.

La publicación en el foro sugiere que a partir de ahora solo se podrá consultar un tuit y sus comentarios si previamente se ha registrado el usuario y la contraseña. Sin ese paso de inscripción inicial, la red social quedaría bloqueada para cualquier persona ajena. Este cambio socava parte de la esencia de esta plataforma.

"Está muy claro que Twitter quiere seguir la misma ruta que Facebook: ser inutilizable a menos que te inscribas" explica este usuario. Al mensaje en Reddit le acompaña un vídeo en alemán donde muestra los obstáculos que ha encontrado para ver un tuit sin dar sus datos de perfil.

Hasta ahora, Twitter permitía que las personas compartieran los mensajes a través de otras plataformas, incluso es habitual ver en la prensa y otras páginas web tuits insertados para que todo el mundo pueda verlos. Sin tener una cuenta de Twitter, una persona puede leer y consultar el contenido de un mensaje de esta red social, aunque no pueda interactuar con él comentando o retuiteando.

Facebook, por el contrario, hace tiempo que ya no facilita ese acceso a aquellos que no se identifican primero como usuarios de su plataforma. Puede ser un intento de reforzar la privacidad y seguridad de la red social, o más bien una táctica para forzar a las personas a identificarse, dar sus datos y apuntarse a las redes sociales si aún no lo han hecho.

"Tienen todos los datos que necesitan, solo intentan que te comas algunos anuncios" opina otro usuario de Reddit. En OMICRONO hemos intentado realizar el mismo proceso para verificar si Twitter está restringiendo el acceso, pero no hemos tenido problemas para ver los mensajes. Si se trata de una función en pruebas, algo habitual en estas plataformas, solo estaría disponible para unos pocos usuarios.

Twitter alcanza los 336 millones de usuarios.

Con estas pruebas Twitter y las demás redes sociales analizan el impacto de cada cambio o idea y valoran si los resultados son beneficiosos o no. La semana pasada, por ejemplo, daban marcha atrás a un cambio en el diseño que no había recibido muy buenas críticas de los usuarios.

De momento, Twitter no ha hecho pública su intención de bloquear el acceso a su contenido como hace Facebook. Puede que en los próximos días se aporte más información al respecto.

