El audio espacial de Apple llega a Netflix de forma oficial

El audio espacial es una de las grandes novedades de Apple. Disponible (por ahora) en iPad e iPhone, este tipo de tecnología nos permite en España sentir de forma más inmersiva el contenido que escuchamos a través de un dispositivo compatible como serían unos AirPods. Ahora, Netflix ha anunciado que está añadiendo soporte para audio espacial.

Así lo ha confirmado la propia Netflix en 9to5Mac. La compañía de Reed Hashtings ha explicado que el soporte para audio espacial llegará en los próximos días para los usuarios de la plataforma. De nuevo, necesitaremos un dispositivo compatible con el audio espacial y un iPhone o iPad.

Por ahora, los únicos auriculares de Apple que soportan el audio espacial son los AirPods Pro y AirPods Max. De esta forma, podremos escuchar de forma mucho más inmersiva las películas y series que la plataforma de streaming tiene para ofrecernos.

Audio espacial en Netflix

El audio espacial ha sido una de las tecnologías a las que más mimo le ha dado Apple en los últimos tiempos. De hecho, desde que lanzó dicha novedad con los AirPods Pro, no ha parado de incluirla en muchos de sus servicios. Por ejemplo, incorporó el audio espacial para Dolby Atmos cuando anunció su modalidad de música sin pérdida en Apple Music.

En los próximos meses, Apple tiene planeado incluir el audio espacial en otros sistemas, como macOS o tvOS, el software que da vida a los Apple TV. Y tiene sentido, ya que ahora que Netflix soporta el audio espacial (y que progresivamente otras apps lo harán), se podrá aprovechar esta ventaja en los nuevos Apple TV 4K.

No obstante, ya está disponible en otros servicios, como Apple TV+, Disney+ o HBO Max. Netflix asegura que en los próximos días, los usuarios deberían poder empezar a hacer uso del audio espacial en Netflix, aunque está por ver si este sistema es consistente con todos los contenidos de la plataforma, aunque no lo sabremos hasta que no lo probemos.

Hay que aclarar que este sistema se podrá desactivar, ya que si bien el audio espacial es una gran característica que ayuda a crear un efecto inmersivo bastante importante, puede que en ciertas películas o series este sea un efecto distractor para el espectador. Tendremos que esperar a los próximos días que se lance la actualización.

