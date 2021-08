WhatsApp ya tiene fotos y vídeos que se destruyen al verse: así lo puedes usar

Hace años que en España esa posible mandar fotos y vídeos que se autodestruyen a través de la aplicación de Telegram. WhatsApp, su mayor rival, comenzó el mes pasado a probar esta funcionalidad, pero hasta ahora no estaba disponible para todos los usuarios. Una función que además se amplía al vídeo pensando en proteger su privacidad con estos contenidos efímeros.

WhatsApp integró a finales de 2020 la opción de mandar mensajes de texto temporales o que se destruyen tras un tiempo. Meses después, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y WhatsApp, prometía que en breve se podría hacer lo mismo con las fotos y los vídeos. Esta función llega ahora a todo el mundo.

La novedad ha recibido el nombre de Visualización Única o View Once en inglés. Su propósito sigue siendo impulsar la privacidad y seguridad de los usuarios, al igual que en el caso de los mensajes de texto, aunque con ciertas diferencias.

¿Cómo usarlo?

"Si bien tomar fotos o vídeos en nuestros teléfonos se ha convertido en una parte tan importante de nuestras vidas, no todo lo que compartimos debe convertirse en un registro digital permanente" explican desde WhatsApp en un comunicado.

La Visualización Única permite enviar cierta información como la contraseña del WiFi en una foto y que ese dato no quede registrado para siempre en el móvil de la otra persona. La imagen o vídeo se elimina tras haber sido vista, no es necesario ajustar un tiempo determinado para su destrucción como sí ocurre con los mensajes que pueden conservarse hasta 7 días después de haberlos mandando.

Chema Flores Omicrono

Para mandar una imagen temporal solo es necesario marcar el botón con un 1 con un círculo que hay cerca del botón de enviar. La persona a la que le mandamos esa foto privada, recibirá la imagen con otro formato para que sea consciente de que ha recibido una imagen temporal y que, tras abrirla, desaparece.

No obstante, sigue siendo una cuestión de confianza, pues todavía es posible que la otra persona haga una captura de pantalla en su dispositivo para guardar la imagen, algo que también pasa con los mensajes de texto que se autodestruyen en WhatsApp, las fotos temporales de Telegram o las Stories en Instagram, por poner unos ejemplos.

Si no confiamos en la otra persona, esta función no tiene mucho sentido, pero si no es el caso puede ser una herramienta interesante para compartir información sensible. Además, las fotos y los vídeos siguen protegidos por el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

El cifrado de WhatsApp, y otras aplicaciones de mensajería como Signal, encriptan el mensaje o contenido que enviamos desde nuestro móvil hasta el teléfono de la otra persona. Una vez allí, en el otro dispositivo se desencripta para que se pueda leer el mensaje que ha estado protegido durante todo el trayecto. Este sistema evita que incluso los empleados de WhatsApp puedan acceder a las conversaciones de los usuarios.

Dejan rastro

En el comunicado de Facebook no se indica, pero al poner a prueba esta función hemos detectado que las imágenes temporales dejan huella, al igual que los mensajes. El contenido se destruye dejando un cartel por el que se puede saber que se ha mandado algo privado en ese chat. Si se intenta eliminar este cartel para no dejar ninguna pista, entonces se queda otra señal aclarando que has eliminado ese mensaje.

WhatsApp fotos se autodestruyen Omicrono Omicrono

Para muchos usuarios esto es insignificante, pero para aquellas personas que sufren una situación de acoso o control por parte de otras, esas pequeñas muestras pueden ser un problema. Por eso los teléfonos de ayuda a personas maltratadas no dejan rastro en la factura telefónica. Para estos casos, las nuevas funciones de WhatsApp no sirven de mucha ayuda.

