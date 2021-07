Una caída masiva de internet tumba miles de webs: de Fortnite a Google pasando por Amazon

Si estabas jugando a Fortnite o usando Steam y has visto cómo se te caía el servicio de Internet, tranquilo, no eres tú solo. Akamai, una CDN o Red de Distribución de Contenido ha sufrido un fallo que ha provocado la caída de estos y miles de servicios y páginas web más en Internet.

Esta caída es muy similar a la ocurrida hace unos meses, después de que otra CDN sufriera fallos parecidos. En este caso, Akamai explica en su página web que un error en su servicio DNS está provocando un fallo crítico que está provocando problemas en toda la plataforma. En estos momentos, ya están investigando la situación.

La caída, al igual que ocurrió con el caso de la CDN Fastly, ha provocado una gran caída de servicios en Internet; plataformas como Steam, Airbnb, HBO Max o incluso la PlayStation Store están sufriendo problemas de conexión derivados de este fallo. incluso videojuegos, como Apex Legends o Fortnite se han visto afectados.

Nueva caída general de Internet

Tal y como recoge Downdetector, los problemas se están sucediendo en todo el mundo, pero principalmente las zonas más afectadas incluyen a Estados Unidos y a Europa. Plataformas como Cloudflare están reportando fallos, provocando toda una cadena de problemas que se extiende a todo tipo de servicios, desde videojuegos hasta plataformas web, pasando incluso por operadoras, como Movistar. Incluso otros proveedores, como Cloudfare, están afectados.

Algunos de los nombres más importantes en la lista de fallos que reporta Downdetector incluyen a Bankia, Santander, Vodafone e incluso la mismísima Google. Respecto a videojuegos, nos encontramos con FIFA, Fortnite, GTA V o Genshin Impact. Y del lado de las redes sociales, también vemos fallos en Instagram, TikTok o Twitter.

El pasado 8 de junio de este mismo año ocurrió una caída de similar repercusión, después de que hubiera una serie de problemas en el CDN Fastly. En aquella ocasión, algunos de los principales medios anglosajones como el The New York Times o el Financial Times también se cayeron. Amazon y sus Amazon Web Services también sufrieron las consecuencias de esta caída y la que está sufriendo actualmente Akamai.

Akamai es una Red de Distribución de Contenido de altísimo calado en Internet, siendo este uno de los proveedores más grandes. Según cuenta la propia Akami en su web de estado: "Estamos investigando activamente el problema. Si tienes preguntas o estás experimentando problemas debido a este problema, comunícate con el soporte técnico de Akamai".

Las CDN o Content Delivery Network consisten en todo un conjunto de servidores que almacenan copias locales de contenidos provenientes de otros servidores separados en otras partes del mundo. Los CDN actúan como servidores proxy, y almacenan en caché algunos datos para mejorar la experiencia de navegación del usuario.

Debido a que los CDN almacenan una parte de cada servicio asociado a ellos, los problemas que las webs sufren pueden variar. La idea de los CDN, por tanto, buscan ofrecer servicios web valiéndose de estas redes mejorando el rendimiento y su disponibilidad.

