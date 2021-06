Twitter lanza su suscripción de pago: podrás deshacer mensajes y leer mejor los hilos

Twitter Blue, el primer sistema de suscripción de Twitter, es oficial. Después de muchos rumores, y de que en paralelo la aplicación sacase un sistema de remuneración a creadores que aportan valor a la plataforma, la red del pájaro azul ha anunciado su primera suscripción, que de momento no estará en España.

Por 3,49 dólares canadienses (unos 2,40 euros) Twitter ofrecerá una serie de funciones adicionales a los usuarios, entrando así en el modelo freemium de otras plataformas digitales como Spotify. Es decir, el Twitter que conocemos no va a desaparecer ni a dejar de estar disponible, sin embargo, si se desea tener estas herramientas adicionales será necesario pasar por caja.

Las dudas sobre el fin de la versión gratuita de Twitter han quedado disipadas desde un primer momento. La propia compañía explica que "no, el Twitter gratuito no va a desaparecer, y nunca lo hará. Esta oferta de suscripción está destinada simplemente a agregar funciones mejoradas y complementarias a la experiencia de Twitter ya existente para aquellos que lo deseen".

Twitter Blue

Twitter Blue llega de forma exclusiva a Australia y Canadá con la "esperanza de que esta fase inicial sea obtener una comprensión más profunda de lo que hará que la experiencia de Twitter sea más personalizada, más expresiva y, en general, mejor", explica la compañía. Pero ¿qué es lo que se podrá hacer en este nuevo Twitter Blue?

La suscripción viene con tres mejoras principales: mejor gestión de marcadores, la posibilidad de deshacer mensajes en los primeros 30 segundos de haber enviado un tweet así como introduce un modo lectura para leer medios y páginas web directamente desde la aplicación.

Además, los suscriptores también tendrán acceso a otras opciones como iconos personalizables o temas de interfaz diferentes para la aplicación, así como la posibilidad de un soporte al cliente de suscripción dedicado. En cualquier caso, Twitter defiende que "este conjunto inicial de características se desarrolló en base a los comentarios que recibimos de nuestra propia comunidad".

Por un lado los usuarios de pago tendrán una carpeta de marcadores con la que poder organizar de forma fácil el contenido que deseen guardar para leer después, lo que les permitirá organizar artículos que quieran tener localizados para un futuro. Una especie de Pocket pero directamente desde la aplicación.

Quizá la opción más interesante de las nuevas es la posibilidad de deshacer un mensaje a los 30 segundos de haberse enviado. No es algo revolucionario ya que no responde a la ansiada petición de editar tweets, sin embargo, es un avance. En concreto, con "Deshacer Tweet", el usuario puede configurar un temporizador personalizable de hasta 30 segundos para que el tweet no llegue a publicarse tras darle al botón, lo que permite corregir los posibles errores que tenga.

Por último, Twitter también incorpora a Blue la experiencia de Scroll, un servicio que permite leer noticias o páginas directamente al margen de las webs saltándose su exposición publicitaria. Eso sí, de momento funcionará con los hilos. "Hacemos que sea más fácil seguir los hilos largos en Twitter convirtiéndolos en texto fácil de leer para que pueda leer todo el contenido más reciente sin problemas".