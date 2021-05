Blockchain en las entradas del fútbol: únicas y encriptadas para que no te timen

Un año después del confinamiento por la Covid-19, LaLiga, como responsable de la competición de fútbol en España, está solicitando al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que el público vuelva a los estadios en las últimas jornadas. Se espera que esta situación se pueda dar pronto y, llegado ese momento, algunos clubes están estudiando la posibilidad de utilizar entradas digitales con blockchain.

La tecnología se está convirtiendo en un gran aliado para los equipos de fútbol. Tras los 'Fan Tokens', unos activos digitales que permiten participar en las decisiones de los clubes, como escoger la decoración del vestuario; ahora algunos de ellos están planeando utilizar únicamente entradas digitales cuando los aficionados regresen a los estadios, como es el caso del Bayern de Múnich, uno de los principales equipos de Europa.

Además de mejorar la sostenibilidad y el medioambiente al no usar papel, la utilización de entradas digitales también sirve para eliminar el fraude, aumentar la agilidad de las operaciones y la seguridad. En ese sentido, la marca TIXnGO de SecuTix, sistema de venta de entradas basada en la nube, destaca por crear boletos únicos y encriptados para móviles gracias al blockchain.

Entradas seguras

El blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques asegurados criptográficamente. Es decir, permite realizar operaciones seguras entre personas sin necesidad de intermediarios. "Es una transacción única digital que, en el caso de las entradas, da la seguridad de que no son falsas", dice Jorge Colomar, Iberia sensior sales executive de SecuTix, a OMICRONO.

La solución de TIXnGo es una especie de billetera móvil (como Wallet de iPhone) segura para entradas a eventos, en este caso deportivos. Para recibir una entrada que se ha comprado, el usuario debe bajarse la aplicación, que es compatible con móviles Android e iOS. Una app intuitiva que permite almacenar, transferir, revender o comprar entradas digitales de forma segura.

Así es la aplicación de TIXnGO. TIXnGO Omicrono

Como sucede cuando se obtiene un billete de avión o de tren, el mismo día del evento los usuarios presentan sus entradas con blockchain en su teléfono inteligente para ingresar al estadio. "La aplicación es sencilla y solicita algunos datos a la hora de registrarse, como el nombre completo, el teléfono, el correo electrónico y hasta una foto. Una información que permite identificar a los usuarios que entran al recinto", expone Colomar.

De esta forma, la app ofrece un cierto nivel de seguridad, ya que "permite al organizador saber quién es el que tiene la entrada y controlarla. Además, éstas se activan de dos formas: en función de cercanía o de horario", indica Jorge Colomar. Con la primera de ellas se puede hacer que se activen automáticamente a unas manzanas del estadio y, una vez dentro de ese perímetro, aparece un código QR en la entrada que da el acceso al estadio.

Por lo tanto, antes de la aparición del código los usuarios obtienen unas entradas que no sirven para nada, por lo que no se pueden revender. La otra opción es hacer que las entradas se activen por franja horaria, "es decir, que por ejemplo hasta una hora y media antes de que empiece el partido no sean válidas. Una vez llegada la hora, ese será el tiempo que los usuarios tendrán para entrar al estadio", comenta Colomar.

Elementos dinámicos

Una de las formas que tiene esta tecnología para luchar contra los fraudes o la venta de falsificaciones son los elementos dinámicos. Se trata de una medida de la compañía que hace que cuando una entrada se activa aparezca dentro del código QR un reloj con la hora actual y con el segundero en movimiento. "Con esto se previene el pantallazo, ya que de esa forma se obtiene una entrada con la hora estática", apunta Jorge Colomar.

Los códigos QR de las entradas cuentan con elementos dinámicos. TIXnGO Omicrono

Otro de los elementos dinámicos que se han incorporado en estas entradas es "un infinito que se mueve continuamente". A la llegada al recinto, la gente de la organización dispone de unos dispositivos, como tornos o pistolas, que leen los códigos QR para dejar pasar a los usuarios. Sin embargo, éstos no pueden distinguir si dichos elementos están en movimiento, por lo que para verlo entra en juego el factor humano.

Además, hay diferentes reglas que un club de fútbol puede atribuir a las entradas. Por ejemplo, pueden escoger que un usuario sólo pueda acceder a un máximo de seis entradas y el sistema en cuestión lo detecta y no deja que compre más. "La tecnología permite que un móvil sólo pueda recibir seis entradas por número de teléfono. Una vez que se obtienen, por regla el que las has comprado tiene que quedarse con una, mientras que las otras las puede reenviar al resto, que tienen que bajarse la aplicación y meter sus datos para acceder a ellas", expone Colomar.

Al final las entradas con blockchain también ponen al alcance de los equipos de fútbol un control total sobre los boletos, no sólo a nivel de quién es el que tiene la entrada, sino que también se tiene la facilidad de trazar lo que ha hecho cada una de ellas. La última fase de seguridad de esta tecnología es "tener conectada la base de datos de los seguidores del club, lo que permite el acceso o no de hinchas que se encuentren en listas negras".

Trazar el camino

Con esta tecnología se consigue que las entradas sean totalmente seguras, permitiendo trazar el camino de cada una de ellas y "conocer a las personas. En los tiempos que corren, saber qué tipo de gente vuelve a los eventos es algo más importante incluso que luchar contra el fraude o la reventa", dice Colomar.

Esta tecnología permite trazar el camino que hacen las entradas. TIXnGO Omicrono

Gracias al blockchain, los clubes también pueden ver el comportamiento que tienen las entradas una vez que salen a la venta. Por ejemplo, "dónde se acumulan o se cosechan, y a través de la inteligencia artificial se consigue mucha información para actuar o no. Por ejemplo, si detectan que una persona localizada como un revendedor obtiene una gran cantidad de entradas, pueden desactivarlas o hacer que desaparezcan".

Por lo tanto, se puede detectar actividades sospechosas en tiempo real. Incluso esta tecnología también permite reconocer a cada usuario e interactuar con ellos mediante notificaciones push; dando la capacidad de conocer a las personas en detalle. El blockchain ha llegado al mundo del fútbol para quedarse y parece que su implementación está más cerca que nunca. "El papel no volverá y las entradas seguirán siendo encriptadas y enviadas de forma segura a un teléfono móvil", concluye Jorge Colomar.

Te puede interesar...