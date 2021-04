El ejército de bots de la Superliga que intenta influir a los aficionados

Hoy es un día importante para el futuro del fútbol, tanto en España como en Europa. El anuncio oficial de la Superliga, una nueva competición en la que participarán algunos de los mayores equipos europeos, ha provocado una explosión de la que se notarán consecuencias durante meses, posiblemente años.

Organizada a espaldas de la UEFA, el formato y la elegibilidad de los equipos han sido algunas de las polémicas que ya han dado mucho que hablar entre los aficionados; concretamente, el hecho de que los equipos “fundadores” de la categoría tengan la participación asegurada sin importar sus resultados en las ligas nacionales ha recibido críticas de que no es una competición para ‘los mejores’ sino para ‘los más famosos’.

Pero que equipos de talla mundial como el Real Madrid, el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United y la Juventus hayan firmado hace que la existencia de esta competición sea difícil de ignorar para el aficionado medio. Y si vemos las reacciones en redes sociales, podríamos pensar que el apoyo es unánime.

Bots de la Superliga

Sin embargo, y como siempre que hablamos de redes sociales, es importante filtrar el ruido. Una mera búsqueda de la palabra “Superleague” en Twitter revela cierto entusiasmo entre muchos usuarios, pero una vez que analizamos sus palabras y, especialmente, su historial, vemos que no es tan bonito como suena.

Así lo ha revelado el autodenominado “activista contra la desinformación digital”, Julián Macías del canal Pandemia Digital. También ha sido en Twitter donde ha explicado por qué muchos de los usuarios que se muestran entusiastas con la Superliga en realidad son bots.

Algunos de los bots usan fotografías de Florentino Pérez Adrián Raya Omicrono

Un ‘bot’ no es un usuario real, sino que ha sido programado por un tercero para publicar de manera automática en redes sociales. No todos los bots tienen objetivos maliciosos, ya que hay muchos que simplemente publican imágenes o datos curiosos cada hora, por ejemplo; pero también los hay diseñados para distribuir noticias falsas o propaganda.

Pocas empresas admiten el uso de estas técnicas para ganar notoriedad en redes sociales, pero en el caso de la Superliga, parece evidente que hay alguien muy interesado en mejorar su imagen; que sea un aficionado especialmente celoso, o una compañía, es algo que aún es un misterio.

¿Por qué bots?

Sea como sea, el análisis de Macías deja en evidencia que el día de hoy una enorme cantidad de usuarios falsos ha publicado mensajes en apoyo a la Superliga. Algunos son tremendamente simples, y se encuentran sólo con buscar la frase “the super league is a good idea and will revolutionize football” (“la Superliga es una buena idea y revolucionará el fútbol”).

Estas cuentas tienen en común que se hacen pasar por aficionados de uno de los equipos de fútbol asociados con la Superliga; normalmente cambiando su foto y poniendo imágenes del club.

Pero, ¿qué se ganaría con algo tan inútil como bots publicando el mismo mensaje una y otra vez? Sería un intento de manipular y aprovecharse de los algoritmos de redes sociales, que fomentan la participación y el contenido popular.

Pues el uso de bots también se dio en la conversación sobre la SuperLiga, algo así como la Euroliga de Baloncesto, donde estarían los principales clubs europeos de fútbol.

Miles de tuits con "the super league is a good idea" desde cuentas de supuestos fans de los clubs miembros. pic.twitter.com/I79Az4pr36 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 19, 2021

Estos bots usan una técnica muy común: retuitearse entre ellos para mejorar las cifras de sus tuits y así alcanzar a más gente. Algoritmos como el de Twitter dan prioridad al contenido que recibe más ‘RTs’ y ‘Me gusta’, y por lo tanto, es más probable que aparezcan en las búsquedas de usuarios normales.

Además, los usuarios legítimos pueden hacer RT a estos mensajes falsos, simplemente porque han recibido mucha atención y están de acuerdo con el mensaje; eso confunde a los algoritmos de Twitter dedicados a la detección de bots.