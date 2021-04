Uber actualiza su app con reservas y anuncia novedades para Uber Eats

Uber, una de las empresas de movilidad con más presencia en España se ha renovado. En un año en el que la pandemia ha cambiado los hábitos de los usuarios de Madrid, la compañía ha anunciado cinco nuevas funcionalidades. Éstas llegarán tanto a su servicio de movilidad como a su plataforma de reparto de comida a domicilio, un pilar fundamental dentro de la compañía en un momento en el que la gente se ha quedado en casa.

La pandemia ha sido un reto para la compañía, ha explicado durante el evento Go Get el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, en la que también se han abordado los acuerdos a los que ha llegado con Walgreens con la que la gente podrá ir a vacunarse en estas superficies comerciales en un coche de la empresa de movilidad.



Las cinco nuevas funcionalidades llegarán a España, aunque todavía no hay una fecha concreta. Lo cierto es que son opciones que muchos usuarios pedían al servicio y que suponen una mejor experiencia a la hora de utilizar la aplicación.

Uber reserve

En los últimos meses se ha observado un incremento de los viajes programados, por lo que la plataforma lanza ahora Uber Reserve, una nueva funcionalidad que permite a los usuarios planificar y reservar su viaje con antelación desde la aplicación.

Uber Reserve está pensado para aquellos usuarios que buscan mayor control y certeza sobre su experiencia de viaje, proporcionándoles la tranquilidad de saber que su vehículo llegará con tiempo de sobra y les esperará hasta 15 minutos en el punto de recogida, eliminando prisas innecesarias. Un aliciente, por ejemplo, para aquellos viajeros que vienen en avión y reservan un coche en lo que esperan las maletas.

Una vez el usuario confirme su reserva, la plataforma le asignará un conductor que será quien acuda a recogerle en la fecha y hora seleccionadas, pudiendo reservar el viaje con hasta 30 días de antelación. Este servicio llegará en los próximos meses a España para reservas de viajes de Uber Black.

Novedades en delivery

Por otro lado Uber ha presentado cuatro funcionalidades nuevas para Uber Eats. La primera, Pick Up and Go, que ofrece a los usuarios la posibilidad de hacer pedidos y recogerlos durante su viaje en Uber. Mediante esta función, un usuario que esté viajando en Uber podrá ver los restaurantes cercanos a su destino en el mapa de la aplicación.

Desde ahí, pulsando sobre el icono de Eats, el usuario podrá realizar un pedido al restaurante elegido, para posteriormente recogerlo de camino a su destino o bien seleccionar el restaurante como parada final de su viaje si lo prefiere.

Otra de las novedades que incorpora Uber Eats es la multi-cesta, que permitirá crear, gestionar y pagar varias cestas de la compra dentro de la aplicación de manera simultánea. Con esta herramienta, los usuarios pueden pedir en varios restaurantes y tiendas al mismo tiempo.

Asimismo, Uber Eats recibe hoy una nueva funcionalidad, que se puede usar ya en España: pedido anticipado. Esta opción permite al usuario reservar un pedido antes de que abra el propio restaurante y pasar a recogerlo justo a la hora de apertura, para ser el primero en disfrutar de la comida recién hecha.

Por último, la aplicación de Uber también se actualizará con Savings Hub, una nueva sección que aparecerán en la pantalla de inicio de la aplicación de Uber Eats y agrupará todas las ofertas y descuentos disponibles para el usuario, permitiéndole acceder a ellas de manera fácil y rápida.