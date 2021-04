El nuevo Apple Maps llega a España, más completo y mucho más detallado

El nuevo Apple Maps fue lanzado hace ya muchos años en Estados Unidos, como un intento de Apple de ofrecer una alternativa real a Google, ofreciendo algunas funciones por aquel entonces inéditas, como edificios en 3D en los mapas.

Sin embargo, y por mucho que Apple haya invertido en el uso de drones para crear mapas, estos tardan más en completarse; de ahí que hasta ahora, los usuarios españoles de Apple Maps tuviesen que seguir usando los mapas viejos.

Eso está cerca de terminar. Según adelantan en MacRumors, algunos usuarios ya están disfrutando de los nuevos mapas de Apple Maps en España, como parte de un periodo de prueba.

Nuevo Apple Maps

Por el momento, todo indica que el lanzamiento definitivo no se ha producido, ya que sólo una pequeña cantidad de usuarios son capaces de ver los nuevos mapas. Por lo tanto, es más probable que Apple haya iniciado un periodo de prueba, con una pequeña cantidad de usuarios que puedan ver los nuevos mapas y avisar de posibles problemas o 'bugs'.

Nuevo Apple Maps

Inicialmente, la prueba afecta a usuarios de toda la Península Ibérica, es decir, España y Portugal. Esta es, por lo tanto, la primera vez que el nuevo Apple Maps llega al continente europeo; el pasado mes de octubre fue lanzado en Irlanda y Reino Unido, además de Canadá. Hasta entonces, sólo estaba disponible en los Estados Unidos.

La expansión por la península será la quinta mayor hasta ahora en cantidad de usuarios, y por lo tanto será importante para Apple de cara a lanzar los nuevos mapas en el resto de Europa.

Qué hay de nuevo

Hay que aclarar que este no es un cambio en la aplicación, sino en los propios mapas usados; por lo tanto, las novedades afectan a la fidelidad y cantidad de información que ofrecen esos mapas.

Las principales diferencias respecto a los mapas actuales las veremos en la cantidad de detalles sobre las vías, edificios, parques, aeropuertos, comercios y mucho más. La experiencia debería ser mucho mejor, teniendo en cuenta que Apple Maps nunca se ha comparado favorablemente con Google Maps; sus mapas siempre se han notado más "desiertos", y eso cambiará con la introducción de más información visual.

Apple Look Around, la alternativa a Google Street View Apple Omicrono

Además, es muy probable que Apple aproveche para implementar nuevas funciones, como "Look Around", la alternativa a Google Street View que nos permite caminar por calles y vías de manera virtual, aunque esto aún no está confirmado.

Si nos fijamos en lo que Apple ha hecho en otros países, este periodo de prueba debería durar aproximadamente un mes, lo que significa que Apple podría lanzar estos nuevos mapas para España y Portugal en el mismo día que el inicio del WWDC 2021, seguramente como uno de los anuncios que se realizarán.