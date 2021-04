Google activa el modo invitado en sus altavoces que no muestra resultados personales

Un servidor es usuario de varios altavoces inteligentes en su casa, y cuando mis amigos vienen a visitarme, siempre hacen bromas despertando a los asistentes de los mismos. El problema llega cuando estos altavoces dan información de mi cuenta asociada, como calendarios personales, etcétera. Google presenta en España una nueva función para evitar precisamente esto: el Modo Invitado.

La idea detrás de este nuevo Modo Invitado es simple: que los altavoces y pantallas inteligentes que hagan uso del Asistente de Google no den información personal del usuario. Una vez se active este modo, las interacciones del usuario con el Asistente no quedarán registradas en su cuenta.

Además, el Modo Invitado no reproducirá ningún tipo de resultado que implique datos personales; esto incluye entradas de calendario, interacciones con los contactos del usuario o páginas web basadas en el historial de navegación del dueño de la cuenta asociada.

Más privacidad para Assistant

Google Nest.

La clave de un asistente inteligente es que aprende del usuario y de cómo este interactúa con su dispositivo. Por ende, si unos invitados juegan con el asistente haciéndole bromas como buscando cosas que quizás no debería (una chanza muy habitual), puede ser problemático, ya que todo eso quedará asociado al historial del usuario y a su cuenta.

El Modo Invitado evita precisamente esto. No restringirá todas las funciones del asistente; se podrán realizar las tareas más básicas como controlar otros dispositivos domóticos, hacer preguntas, poner música, etcétera. No será hasta que se realicen actos que puedan quedar guardados en la cuenta del usuario que dichos datos no quedarán guardados.

Google Nest Mini. Manuel Fernández Omicrono

También se puede usar como una suerte de Modo de Incógnito para el Asistente, ya que aunque no tengamos invitados, quizás queramos realizar una búsqueda o consulta al asistente que no queramos que quede asociada a nuestra cuenta. Sin embargo, si hacemos uso de algunas aplicaciones como YouTube quizás algunos datos queden registrados en nuestra cuenta.

El Modo Invitado se podrá controlar de forma muy sencilla. El usuario simplemente tendrá que decir: "Hey Google, activa el Modo Invitados" y tanto pantallas como altavoces inteligentes activarán dicho modo. Podremos comprobar que siguen activos preguntándole directamente al asistente y desactivarlo también es sencillo, bastando simplemente un comando de voz.

Si dominas el inglés, podrás probar esta nueva función en altavoces y pantallas Google Nest, y en los próximos meses irá llegando poco a poco a más idiomas y dispositivos, por lo que tendremos que esperar un poco.

