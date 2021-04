Tu altavoz de Google ahora podrá encontrar tu iPhone

No es incompatible usar aplicaciones y servicios de Google en un iPhone. La suite de aplicaciones del buscador sigue siendo buena en cualquier plataforma, y aunque es cierto que no le sacaremos especial partido si no tenemos un Android en España, con un teléfono de Apple también se puede aprovechar.

Especialmente si, como muchos usuarios, has cambiado Siri por el asistente de Google. En iPhone no es posible personalizar nuestro asistente para establecer uno por defecto, pero sí es posible usar otros siempre y cuando descarguemos su app, como es el caso de Assistant.

El asistente de Google ahora nos permite acceder a una función muy interesante: buscar nuestro propio iPhone por si lo hemos perdido a través de un altavoz inteligente. Una característica que ya vimos en dispositivos Android y que ahora se exporta a los teléfonos de Apple.

Google, encuentra mi teléfono

Si tienes un altavoz Google Home o Nest y estás harto de 'perder' tu iPhone, ahora el asistente de Google incluye la opción de buscarlo. El comando de voz es 'Hey, Google, encuentra mi teléfono/móvil'. Recuerda que tienes que tener las notificaciones activadas para la aplicación Google Home, que será la que te avise.

Una vez hecho, Google hará que el iPhone reciba una notificación y empiece a emitir un sonido que podremos personalizar. El sonido, valga la redundancia, sonará incluso si tenemos el iPhone en silencio o en el modo 'No molestar', y por supuesto lo hará con un volumen bastante alto para que lo escuchemos.

Esta característica llega después de meses de usuarios de Apple pidiendo a Google más funciones para su asistente en el ecosistema de Apple. El único problema es que, por ahora, esta función está atada a los dispositivos inteligentes con el asistente de Google integrado. Pero es de esperar que a medida que vaya pasando el tiempo este tipo de funciones acaben en la aplicación del asistente.

Desgraciadamente, en iOS es imposible no sólo modificar el asistente inteligente por defecto, tampoco podemos hacerlo con muchísimos aspectos del sistema. En iOS 14 Apple dio un pequeño paso atrás ante las acusaciones de monopolio permitiendo elegir el navegador y el cliente de correo electrónico que quisiéramos, alternativos a los de Apple, pero aún queda camino por recorrer. ¿Mejorará esto en iOS 15? Lo veremos en junio.

