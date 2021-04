La nueva función que Google Chrome debería copiar de Microsoft Edge

Internet es cada día más y más accesible para todos. Y esto incluye a los niños. Porque sí, los menores de la casa también están peligrosamente cerca de poder acceder a un Internet cada vez más inseguro. Microsoft Edge, el navegador de Microsoft, ha incluido un modo pensado para ellos que podremos ver pronto en España.

Este modo ya se hizo famoso cuando se lanzó en algunas de las últimas betas del navegador de Microsoft. Ahora se lanza hoy a modo de actualización gratuita y lo mejor es que es sencillo de usar y sobre todo fácil de administrar para los padres que no estén muy familiarizados en Internet.

Este modo incluye la clásica restricción de sitios web específicos para los menores y algunos detalles de personalización y usabilidad como la posibilidad de establecer fondos de pantalla de temática infantil.

El modo niños de Edge

Modo niños en Microsoft Edge.

La idea detrás de este modo es que los padres puedan permitir a sus hijos navegar con tranquilidad en cualquier dispositivo. El modo explora las edades de entre 5 a 8 años y de entre 9 a 12 años. Estos rangos de edad incluyen por defecto el nivel más alto de prevención de rastreo de datos de Microsoft Edge, y ambos activan el filtro SafeSearch para búsqueda de imágenes.

Por defecto, Microsoft incluye en dicha lista de sitios restringidos hasta 70 webs diferentes por defecto, consideradas por la firma de Redmond como no apropiadas para nuestros hijos. Por otra parte, los padres podrán personalizar todos estos apartados y si quieren que una página web sea restringida, tendrán que añadirla manualmente a la lista.

Va a más; en Windows, el navegador restringe los accesos directos del teclado para que ningún crío avispado pueda salirse del navegador, por ejemplo, con Windows + D. Será el adulto el que tenga que introducir sus credenciales de inicio de sesión para volver a la navegación normal, aunque esto no se ha podido fijar en macOS.

Si el niño va a una página no permitida, podrá pedirle permiso a un adulto, pero por defecto esta estará bloqueada. Al no necesitar una cuenta de Microsoft, el navegador no sincronizará la lista de sitios webs permitidos en todos los dispositivos, lo que obligará a los padres a configurar varias listas para cada uno de los dispositivos con Windows que haya.

Modo niños en Microsoft Edge. Microsoft Omicrono

Si por el contrario se establece el rango de edad más alto, de 9 a 12 años, se incluirá un suministro de noticias en las nuevas pestañas con artículos seleccionados de MSN para los menores de edad. Estas serán noticias meramente educativas, con ciencia, animales o hechos divertidos. También ofrecerá modos de personalización con colores, fondos y temas específicos. De hecho, Disney y Pixar han aportado sus propios temas con colaboraciones como La Sirenita o Buscando a Nemo.

Si bien es cierto que esta clase de controles parentales no son ni mucho menos nuevos en la industria, es la primera vez que se establece uno tan detallista y con tantas ideas respecto a la experiencia de usuario del menor que está navegando. Otros navegadores, especialmente Chrome, deberían tomar nota de este modo e implantar algo parecido.

