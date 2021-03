WhatsApp deja de funcionar en estos iPhone desde hoy mismo

WhatsApp ha estado estos últimos meses abandonando algunas versiones de iOS y Android ya obsoletas. Ahora, retira su soporte a iOS 9, la novena versión del sistema operativo móvil de Apple. Esto atañe a España por supuesto, por lo que todos los iPhone que corran iOS 9 o inferior, no podrán usar WhatsApp. Hasta ahora, esta era la versión de iOS más antigua que la app soportaba.

Esto implica que todos los iPhone que estén corriendo iOS 9 y que no puedan actualizar a iOS 10, no podrán usar WhatsApp. Hasta ahora, WhatsApp había permitido esta versión de iOS, salvando a los usuarios de teléfonos como el iPhone 4S. Ya no será así, puesto que estos usuarios se quedan sin poder usar la aplicación.

Por ende, en la lista, los iPhone más antiguos que pueden ejecutar WhatsApp son los iPhone de quinta generación, es decir, los iPhone 5, 5S y 5C. El resto se queda fuera de la última versión de soporte de la aplicación.

Los iPhone 4S, sin WhatsApp

Es fácil pensar que muy pocos usuarios quedan ya con esos dispositivos, y es razonable. Pero sí, hay quién usa todavía un iPhone 4S. Y también es plausible, ya que hay usuarios que sólo usan su teléfono precisamente para hacer llamadas y para mandar WhatsApps.

Si eres uno de esos usuarios, deberás actualizar tu dispositivo iPhone a uno que corra, como mínimo, iOS 10 para que WhatsApp pueda funcionar. Algo que tampoco recomendamos, ya que sin duda dentro de un tiempo WhatsApp también retirará el soporte a dicha versión de iOS a medida que sus dispositivos se vayan quedando más y más obsoletos.

No es, además, recomendable instalar versiones anteriores de WhatsApp debido a que nos perdemos funciones importantísimas, como los mensajes que se autodestruyen o el tan ansiado soporte para múltiples dispositivos del que goza Telegram. Recordemos que el iPhone 4S es un smartphone que se lanzó en el año 2011, por lo que el soporte ha sido, cuanto menos, extendido. Si tu teléfono es compatible con iOS 10 y te resistes a actualizar, es el momento de hacerlo.

Afortunadamente, hay múltiples teléfonos iPhone que puedes adquirir para actualizarte y poder seguir usando WhatsApp. Los iPhone de undécima generación y los nuevos iPhone 12 son quizás las opciones más recomendables, aunque siempre puedes ir a por los iPhone SE de primera y segunda generación. No faltan los iPhone sucesores del iPhone X, como los XS, XS Max o el querido iPhone XR. Todos ellos te garantizarán poder usar WhatsApp durante varios años más.

