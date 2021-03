WhatsApp ya permite usar stickers de terceros o los que hayas creado

WhatsApp, la app de mensajería instantánea más popular en España, permitirá a los usuarios usar sus propios stickers o incluso exportarlos de otras apps; es una funcionalidad que ya está siendo probada en algunos mercados.

Los stickers, o pegatinas, son uno de los métodos más populares para expresarnos en apps de mensajería instantánea. Son la evolución de los emoji, al permitirnos usar personajes, ilustraciones y otros estilos aparte de los básicos que vienen con la app. La propia WhatsApp, por ejemplo, nos permite crear stickers con nuestra cara.

Además, los stickers también pueden ser animados, como los famosos gifs animados, y WhatsApp tiene soporte de stickers animados desde el pasado mes de junio. Con un truco, incluso podemos crear stickers con sonido.

Sin embargo, aún le faltaba una pieza fundamental.

Stickers de terceros en WhatsApp

Y es que lo bueno de los stickers es la gran capacidad de personalización que ofrecen; no sólo podemos descargar nuevos, sino que incluso podemos crearlos si tenemos las herramientas y conocimientos necesarios. Sin embargo, WhatsApp hasta ahora no permitía el uso de stickers que no hubiesen sido obtenidos directamente a través de la app.

Eso está a punto de cambiar, como explican en WABetaInfo, donde han descubierto que la última versión de WhatsApp ya permite importar stickers de otros medios, como por ejemplo, otras apps. Esta función está llegando ya a millones de usuarios, aunque como es habitual, es un lanzamiento escalonado y no todo el mundo tiene acceso a ella.

Stickers de WhatsApp

La importación de stickers se ha activado en la versión 2.21.3.19 de WhatsApp para Android, y en la versión 2.21.31.2 de WhatsApp para iOS. Sin embargo, de nada sirve tener la última versión si WhatsApp no ha activado la funcionalidad en el lado del servidor, y por eso es muy probable que no la tengamos aún.

Por el momento, esta funcionalidad ya está activa en Brasil, Irán e Indonesia, que son los mercados que inicialmente podrán probarla; a partir de ahí, es de esperar que se expanda al resto del mundo, aunque no hay fecha concreta para su lanzamiento en España.

Stickers propios

La capacidad de importar stickers abre la puerta a usar stickers personalizados y únicos, que hagan muy fácil identificarnos. Podemos conseguir paquetes de stickers gracias a aplicaciones especializadas en ello, o bien descargarlos de páginas web.

Hay apps que nos permiten instalar stickers Omicrono

Lo mejor es que también podemos crear nuestros propios paquetes de stickers. Hay apps que nos permiten generar stickers a partir de imágenes, por ejemplo, pero eso es sólo el principio; las más avanzadas también permiten crear stickers animados, partiendo de vídeos o gifs animados que tengamos almacenados en el móvil. Aparentemente, apps como Sticker Maker Studio (para Android y para iOS) generan stickers que funcionan perfectamente en WhatsApp.

A diferencia de otras novedades de WhatsApp, esta no será aprovechada por todo el mundo; pero quienes la usen, podrán tener stickers propios que reconocerán todos sus contactos.

