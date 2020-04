WhatsApp lanza nuevos stickers con la OMS para animarte a quedarte en casa

La cuarentena puede ser dura para muchos, y no es para menos. Llevamos ya muchos días encerrados en casa y hasta que la curva no remita y sepamos que es seguro salir, no podremos abandonar nuestros hogares. Y WhatsApp se ha convertido en la herramienta preferida a la hora de contactar con nuestros seres queridos.

A sabiendas de esto, WhatsApp ha lanzado junto a la OMS un pack de stickers llamado "Together at Home", que busca reflejar momentos de la cuarentena, pero lejos del mal sentido. Lo que busca este pack es intentar concienciar a las personas para que estos se queden en casa.

Por supuesto hablamos de la OMS y estos stickers son un vehículo perfecto para recordar algunas de las medidas que debemos tomar en esta cuarentena; hacer ejercicio, mantener la distancia entre personas y sobre todo lavarnos las manos.

Los stickers de WhatsApp y la OMS

Este pack de stickers llegan hoy mismo desde la tarde, y estarán disponibles para todo el mundo. De hecho, este pack de stickers contrasta bastante con el lanzado por Telegram, que tiene un humor algo más negro y quizás algo menos de gusto.

Los stickers son variados; hablan de situaciones que se han vuelto cotidianas en tiempos de cuarentena como las videollamadas o el hacer ejercicio desde casa, ver series sin parar e ir vestidos de forma informal.

El pack no se olvida de homenajear a los sanitarios, representándolos como héroes que están luchando día a día en nuestra sociedad. También tiene una fuerte carga emocional, ya que nos recuerda las relaciones entre personas y se preocupa de lanzar mensajes positivos para algunas personas que están faltas de cariño.

Algunos de los stickers del pack. WhatsApp

Como ya hemos dicho, una buena parte de los stickers se centra en recordarnos algunos detalles importantes de la cuarentena, como el lavarnos las manos concienzudamente, mantener el distanciamiento social y el mantener el metro de distancia de seguridad necesario para evitar "pillar" el virus. Los stickers serán totalmente gratuitos y se podrán usar en todos los smartphones compatibles con WhatsApp, ya sean Android o iOS.

Esta medida se une a las ya realizadas por WhatsApp en conjunto con la OMS para intentar paliar lo máximo posible esta pandemia. Otras medidas que la app de mensajería ha adoptado han sido aumentar el límite de usuarios en una videollamada, habilitar un bot para resolver nuestras dudas y hacer frente a la desinformación limitando el reenvío de mensajes. Modus operandi de la extrema derecha para lanzar bulos a las redes de forma masiva.