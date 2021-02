Cuidado con la estafa de Lidl: alertan de ‘phishing’ con su robot de cocina

El robot de cocina de Lidl supuso un antes y un después, especialmente semanas antes de que se prohibiera su venta. Aún después de esto, los hackers están aprovechando su éxito para usarla como excusa para lanzar campañas de phishing e intentar atacar a víctimas con ataques cibernéticos. Es lo que está pasando actualmente, según la Guardia Civil y la OSI.

Ambos han alertado de una nueva campaña que está ofreciendo un robot de cocina de Lidl totalmente gratis por puntos de fidelización. Esta campaña de correos suplantan a la cadena de supermercados, intentando que la víctima pinche en un enlace para rellenar sus datos y así robarles su identidad.

Recordemos que el robot de cocina de Lidl ya no se puede vender en España debido a la batalla legal entre Thermomix y la cadena de supermercados, que acabó favoreciendo a la primera y obligando a Lidl a retirar el dispositivo del mercado.

Cuidado con esta estafa

⚠#ALERTA ❗Detectada campaña de emails que suplantan #Lidl y redirigen a una pág. web fraudulenta (#phishing).



Solicita rellenar un formulario para optar supuestamente a un robot de cocina, pero no sin antes facilitar sus datos personales y bancarios.https://t.co/Hcz1UlNPOd pic.twitter.com/xInGMx8KdN — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 23, 2021

La Guardia Civil ha alertado de esto mediante las redes sociales. Advierten de que esta campaña intenta robar los datos bancarios y personales de sus víctimas bajo la promesa de optar a conseguir un robot de cocina totalmente gratis. Algo que, por supuesto, es falso.

El modus operandi es muy clásico. Este correo electrónico se manda de forma masiva, y en él se especifica que el usuario puede optar a recibir un robot de cocina de Lidl de forma completamente gratuita. Antes de ello, tiene que rellenar un extenso formulario, introduciendo incluso sus datos bancarios. Según el correo, se tienen que pagar costas de "entrega y manejo", por valor de 2 euros.

Afortunadamente, este correo es muy fácil de detectar. La dirección de correo no es la de Lidl, y el propio email tiene los claros rasgos de que es falso. El primero, es el clásico; el correo está muy mal escrito, con faltas de ortografía y con un lenguaje errático y sin sentido. Además, las fechas no tienen sentido tampoco, ya que según el mismo, la oferta finaliza el 22 de este mismo mes.

Thermomix TM6

Todo el correo es falso; los puntos del programa de fidelización son falsos, el número de confirmación también y los costes también. Ninguna empresa realiza un pedido de forma automática y registra "automáticamente" a sus clientes en sus programas de fidelización, especialmente si no le hemos dado nuestro correo electrónico. Mucho menos, además, nos piden pagar costas de un pedido que no hemos realizado.

Si pinchamos en el enlace que incluye el correo, accederemos a un formulario falso que nos pedirá nuestros datos bancarios. Así, le daremos a los atacantes todos nuestros datos personales y nuestros datos financieros, lo que no sólo servirá para que estos realicen estafas con los mismos sino que nos suplantarán mediante phishing.

Debes borrar este correo en el mismo momento en el que te llegue, y bloquear al remitente para que no te lleguen mas correos falsos de él. Si has accedido al formulario y lo has rellenado, es importante que contactes con tu entidad bancaria para evitar posibles cargos y cambiar las contraseñas de tus datos bancarios.

Nunca abras correos electrónicos cuya procedencia no tengas clara y sobre todo nunca accedas a links de correos electrónicos sobre los que no estés 100% seguro al respecto.

