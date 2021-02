Los cinco consejos de la Guardia Civil para usar bien tu móvil

Usar nuestro smartphone o cualquier dispositivo electrónico hoy en día (especialmente en pandemia) es un poco más complicado que hace unos años. Como usuarios, tenemos que seguir ciertas pautas para mantener nuestra ciberseguridad a salvo. La Guardia Civil, junto a la Oficina de Seguridad del Internauta de España, ha lanzado su propia serie de consejos.

Vía Twitter, la Guardia Civil ha compartido una infografía en la que la OSI desgrana algunos de los consejos más elementales para usar nuestro smartphone y, en definitiva, cualquier tipo de dispositivo electrónico.

Pautas simples, por supuesto, pero que son básicas para mantenernos seguros. Además, estos consejos no siempre se siguen, lo que es un error. Especialmente en lo referente a los smartphones, los dispositivos con diferencia que más usamos en nuestro día a día.

Actualiza siempre

Este es uno de los puntos más problemáticos de la lista. Existe la creencia popular de que las actualizaciones de tus dispositivos le van a hacer más mal que bien, y no son pocos las que las esquivan prefiriendo quedarse donde están. Esto es un error, por muchas razones.

La primera es que estas actualizaciones añaden nuevas funcionalidades muy útiles para los usuarios, que debemos explorar. Mejoran las características y solucionan los posibles problemas que haya en las mismas, corrigen fallos de seguridad y el rendimiento del dispositivo se ve mejorado. No instalarlas, además, nos expone a ataques cibernéticos al no disponer de versiones nuevas de nuestro sistema operativo que aún tienen vulnerabilidades que son explotables.

No abras archivos sin más

Ilustración del ransomware.

En las campañas de phishing o de correos electrónicos maliciosos, también es común que ambos intenten infectar los equipos de los usuarios mediante software malicioso con archivos a descargar. Nunca abras ficheros compartidos de correos electrónicos, redes sociales o chats sin contrastar primero de qué se trata, especialmente si no conoces al remitente.

Si la extensión del archivo es desconocida o si el remitente te obliga a abrir el archivo de cualquier forma, nunca abras el archivo. Ni siquiera lo descargues; borra el correo electrónico si no estás seguro de quién es y bloquea al remitente

Lee las condiciones de servicio

Móvil Android con el nuevo aviso de WhatsApp. Chema Flores Omicrono

No son pocas las empresas que han trolleado a sus usuarios a sabiendas de que casi nadie lee las condiciones de servicio. Hace unos años, una empresa por Halloween puso en sus condiciones de servicio que, en caso de aceptar sus condiciones, el usuario vendía su alma a dicha empresa. Por supuesto, pocas personas se dieron cuenta de la broma.

La OSI y el INCIBE insisten en esto; aunque los textos sean largos y tediosos, se deben leer. Son contratos que estamos aceptando, con ciertas consecuencias que nos afectan directamente. Es importante que leamos estas condiciones, especialmente en estos últimos tiempos; recordemos el famoso caso de WhatsApp, que aún está trayendo cola.

No descargues software externo

APK mirror.

Esto es más aplicable a Android que a iOS, pero sirve para los dos sistemas. Ambos SO tienen su propia tienda de aplicaciones, la Google Play Store y la App Store, respectivamente. En el primer caso, los usuarios pueden descargar aplicaciones mediante .apks, es decir, fuera de la Google Play Store. Es importante no hacer esto en la medida de lo posible. Siempre y cuando no estemos seguros al 100% de que esos apks son seguros.

Estas aplicaciones externas no están certificadas por Google y no están aprobadas, por lo que podrían contener software malicioso capaz de espiar comunicaciones, datos privados o suscribir a las víctimas a servicios de pago. Por supuesto, existe la posibilidad de que estas aplicaciones roben los datos del usuario y sobre todo que esto sirva para suplantar la identidad del mismo y realizar campañas de phishing.

¿Antivirus en tu móvil?

Malware en Android.

Si bien la OSI recomienda usar un antivirus, en un smartphone es menos recomendable debido a algunas limitaciones que estos tienen para funcionar, especialmente en lo que respecta a iOS. Más que este software, es recomendable siempre usar un poco la cabeza y hacer por ti mismo lo que estas aplicaciones pueden hacer.

Revisa lo que descargas, libera almacenamiento de tu teléfono de forma manual y sobre todo sigue las indicaciones anteriores, para evitar intrusos y problemas con tu teléfono móvil. No obstante, en el caso de un ordenador, sí que es importante que descargues un buen antivirus o, que en su defecto, uses el predeterminado del sistema como es el caso de Windows Defender.

