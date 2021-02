Casi 30.000 Macs están infectados con este virus y nadie sabe por qué

Cuando se realizan ciberataques masivos contra una red de sistemas operativos u ordenadores, es muy común al menos saber de dónde provienen así como quienes son sus causantes, como ha ocurrido tantas veces en España. El problema llega cuando no se saben ninguno de estos datos. Es justo lo que ha pasado con casi 30.000 Macs.

El portal de ciberseguridad Red Canary ha descubierto que un virus conocido como Silver Sparrow, un nuevo tipo de virus pensado para macOS, ha infectado 29.139 Macs en prácticamente todo el mundo. El informe, realizado en conjunto con Malwarebytes, especifica que afecta a los Mac tanto con procesador de Intel como a los que montan el nuevo M1.

Lo más sorprendente es que, si bien es cierto que la amenaza ha sido calificada como "razonablemente grave", es un virus que en lo que a efectos inmediatos se refiere no hace nada. Algo que hace todavía más misterioso todo este asunto.

Casi 30.000 Macs infectados

MacBook. Apple Omicrono

Este Silver Sparrow, debido a su magnitud, se ha considerado hasta su persecución una amenaza potencial. Según MacWorld, este virus tiene la peculiaridad de no tener un efecto activo en el equipo de la víctima, pero este virus, al parecer, estaba posicionado de tal forma que pudiera servir como comunicaciones con los hackers para inyectar o aplicar malware en el dispositivo "en cualquier momento".

De hecho, la sorpresa va más allá; Apple ha revocado los certificados de desarrollador que han permitido que este virus se propagara, lo que implica que no se podrá seguir expandiendo. No obstante, Apple ha concluido que no hubo evidencia alguna de que este virus haya inyectado malware en ninguno de los dispositivos afectados.

Nadie sabe cómo se propagó este virus entre tantos ordenadores, y menos teniendo en cuenta que también afectó a ordenadores con procesador M1. Es cierto que ya la semana pasada nos hicimos eco de que este procesador ya estaba teniendo hackers detrás preparando adware; de hecho, este Silver Sparrow es una variante propia de este virus.

Malware en un MacBook. Michael Geiger Unsplash

No obstante, el que lo haya distribuido o bien no pretendía hacer daño a ningún dispositivo o bien no le ha dado tiempo a propagar ningún tipo de software malicioso. Y estas son buenas noticias, ya que el virus podría haber provocado un desastre, según Red Canary, debido a "su compatibilidad con procesadores, alcance global, tasa de infección relativamente alta y madurez operativa".

Aunque Apple haya revocado los certificados de desarrollador que permitían que tanto el adware reportado la semana pasada por Patrick Wardle como Silver Sparrow se extendieran, que esto haya ocurrido deja claro dos cosas: que a Apple aún le queda materia de seguridad por tratar y, además, que ni los nuevos ordenadores de Apple con chip ARM están seguros.

