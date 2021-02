YouTube es diferente si eres de izquierdas o de derechas, y esta página lo demuestra

Cada visitante de YouTube en España tiene una página de inicio distinta, con diferentes vídeos recomendados por el algoritmo de la compañía; un algoritmo que se centra en ofrecernos contenido que nos podría gustar, pero al hacerlo, también crea una 'burbuja' de la que no podemos salir.

La idea del 'filtro burbuja' en redes sociales no es precisamente nueva, y es el resultado de la manera en la que las compañías intentan fomentar la participación, lo que a su vez, se traduce en más publicidad personalizada mostrada y por lo tanto, más ingresos.

Es más probable que interactuemos con un contenido si ese apela a nuestros gustos. YouTube, en concreto, ha llegado a extremos como desordenar las suscripciones, y meter todo tipo de distracciones en los vídeos.

Cómo YouTube crea una burbuja

Pero donde el algoritmo de YouTube realmente importa es en la portada de la página, cuando entramos en youtube.com y nos encontramos todo tipo de vídeos personalizados según nuestros gustos, intereses e ideas políticas.

Para el usuario medio, que tiene intereses variados, esto es muy útil. Nos permite pinchar en cualquier vídeo de los mostrados, con la seguridad de que nos gustará o nos interesará; en ese sentido, el algoritmo cumple su función de ganar más visitas.

Portada de YouTube Omicrono

Pero conforme nos acercamos a los extremos, podemos comprobar que el algoritmo empieza a retroalimentarse, y poco a poco, nuestra página de inicio de YouTube se convierte en un pantano de teorías conspiratorias, 'fake news', racismo, y contenido dudoso que roza, cuando no sobrepasa, las normas de YouTube.

Mira cómo es el YouTube de otros

Es algo que podemos ver en persona gracias a TheirTube, un proyecto de código abierto que genera pantallas de inicio de YouTube basándose en el historial de navegación de diversos tipos de personas.

Este proyecto nació cuando su creador tuvo una discusión con una persona que creía que el cambio climático era mentira, y que los ataques del 9 de septiembre eran una conspiración. Durante sus conversaciones, descubrió que esa persona creía que YouTube era igual para todo el mundo; una vez que compararon sus páginas de inicio de YouTube, se sorprendieron por lo radicalmente diferentes que eran.

De la misma manera, TheirTube muestra diferentes páginas de inicio de YouTube, gracias a un código que crea un nuevo tipo de usuario basándose en un historial de vídeos vistos diferente.

Página de YouTube de un conspiracionista Omicrono

Por ejemplo, podemos entrar en la página de un amante de las teorías conspiratorias, y comprobar que YouTube recomienda vídeos como "Los militares de Canadá declaran la guerra a los canadienses" y de misterios sin resolver. Para un negacionista del cambio climático, su YouTube está repleto de vídeos sobre Greta Thunberg, sobre la posibilidad de que el Sáhara sea "verde", y sobre "humanos controlando el clima".

El asalto al Capitolio de los EE. UU. puso en evidencia el papel de las redes sociales en la distribución de noticias falsas y teorías conspiratorias; en Youtube, podemos ver que una persona "conservadora" recibe vídeos como "La subversión de América y las elecciones" o "Los medios amañaron las elecciones".

Hay que aclarar que no todos los vídeos mostrados tratan sobre el tema. Cada persona es un mundo, y no debería extrañarnos encontrar vídeos musicales o que no tienen nada que ver.

También te puede interesar...