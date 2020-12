Cómo verificar tu cuenta de Twitter: así podrás hacerlo desde enero

Hace más tres años que en España no podemos acceder a la verificación de Twitter. El ansiado tick azul que nos verifica como personas reales e influyentes en la red social requiere de un proceso difícil, ya que es un símbolo de status que muchos ansían. Afortunadamente, Twitter volverá a abrir el proceso; te contamos cómo verificar tu cuenta.

Twitter ha anunciado que el proceso se reabrirá a partir del 20 de enero del año que viene, después de más de tres años cerrado al público. En tres años han pasado muchas cosas (que nos lo diga el 2020) y por ende el proceso de verificación ha cambiado de acuerdo con la evolución de la red social, añadiendo nuevas normas.

Porque Twitter no se limitará simplemente a reabrir el proceso de verificación de cuentas. Añade nuevas normas para incluir y excluir a más usuarios y además se establecen nuevas reglas para cuentas conmemorativas o cuentas automatizadas por bots.

Cómo verificar tu Twitter

El proceso, como decimos, cambiará ligeramente. Se añaden nuevos tipos de candidatos al proceso, incluyendo a académicos, científicos y personalidades de los eSports, es decir, profesionales del mundo de los deportes electrónicos que han explotado en popularidad en los últimos años. Además, las normas para los usuarios que se saltan las reglas de Twitter de forma repetida también se endurecen.

El proceso de verificación se podrá realizar a partir del día 20 de enero y se podrá iniciar a partir del día 20 de enero en los ajustes de todas las aplicaciones de Twitter, incluyendo las versiones de escritorio. Se pedirá a los usuarios una serie de pruebas, que incluirán documentación, enlaces y demás.

Hay que aclarar que aportar más documentación no garantiza en ningún momento la verificación. El tick azul se otorga a los usuarios que tienen cierta influencia o un cargo relevante en la red social así como personalidades tanto de Internet como de la sociedad en general. Por lo tanto, es más que probable que si no cumples con algunos de estos requisitos, no obtengas la verificación.

Nuevas etiquetas

Twitter, además, incluirá nuevas etiquetas para determinados tipos de cuentas. Por ejemplo, habrá una etiquetación especial para cuentas de personalidades ya fallecidas, dando igual si su cuenta sigue en activo por otra persona o empresa o si la cuenta es abandonada. Por supuesto este tipo de etiquetado requerirá de su propio proceso de verificación y una serie de normas adicionales.

Por otra parte, se especificará cuándo una cuenta está manejada por bots o que estén automatizadas. Existen multitud de cuentas que están totalmente automatizadas por distintos tipos de software y aunque Twitter no ha dado detalles demasiado específicos sobre la verificación de estas cuentas, sí que ha asegurado que podremos saber en un momento si estas cuentas no están manejadas por personas reales.