Willyrex desaparece de YouTube: su cuenta, borrada por sorpresa

Estamos acostumbrados a ver a nuestros youtubers favoritos en España de forma normal; llevan con nosotros años, y no imaginamos un día a día sin algunos de sus vídeos. Cuán habrá sido la sorpresa de los millones de seguidores del youtuber español Willyrex cuando han visto que esta mañana su cuenta de YouTube ha sido borrada.

No, no es una broma; la cuenta de Willyrex no está disponible. Si vamos a su página de YouTube, la página nos devolverá un mensaje que reza lo siguiente: "Esta página no está disponible. Disculpe las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda". El resto de canales de otros youtubers españoles funciona con normalidad.

Willyrex, a través de sus redes sociales, ha lanzado un escueto mensaje, casi críptico, que no deja claro absolutamente nada sobre el motivo de la 'eliminación' de su canal. Lo más misterioso es que nadie sabe por qué ha sucedido esto.

El canal de Willyrex desaparece

Y se desapareció... — Willyrex (@WillyrexYT) December 17, 2020

El mensaje en Twitter de Willyrex es el siguiente: "Y se desapareció...". Es el último mensaje del youtuber, lanzado a las 6 de la madrugada. No ha explicado el motivo, y sus seguidores como era de esperar han desatado su ira en defensa de Willyrex, llegando a lanzar un hashtag, #YouTubeCancelado, pidiendo la devolución del canal.

La eliminación se ha realizado en la madrugada, y los miembros del canal, es decir, los usuarios que aportaban económicamente al mismo con donaciones (al estilo Patreon, pero en YouTube) también han sido afectados, ya que la membresía al canal ha sido pausada, lo cual es lógico.

¿Copyright, o algo más?

Logo de YouTube.

No es ni mucho menos la primera vez que el canal de un youtuber grande desaparece de la noche a la mañana para ser restablecido a las pocas horas, como ocurrió con el polémico Dalas Review tiempo atrás. No se sabe por ahora si el canal de YouTube de Willyrex ha sido borrado completamente o si por el contrario ha sufrido una suspensión temporal.

Hay varias teorías. La más probable es que YouTube haya cerrado el canal de Willyrex por un reclamo de copyright, algo muy común en un sistema de reclamaciones que ha demostrado ser, cuanto menos, ineficiente. De hecho, el problema de las reclamaciones es uno que lleva aquejando a la comunidad de youtubers desde hace años, y motivo de eliminación de muchos canales, incluidos algunos como el de Willyrex que mueven millones de personas.

Otras hablan de la posibilidad de que Willyrex haya sido el que ha borrado el canal, ya sea por propia iniciativa o por una acción de publicidad. Algo muy improbable, tratándose de un canal muy veterano en la plataforma y que sin duda es una fuente de ingresos principal para el youtuber de 27 años.

En las próximas horas saldremos de dudas, cuando Willyrex de los detalles de por qué ha ocurrido esto y si su canal será restablecido.