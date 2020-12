Muere Eric Engstrom, el ingeniero gracias al que puedes jugar en tu ordenador Windows

Hace ya unas semanas que la nueva Xbox Series X fue lanzada en España, pero su éxito ha sido tal que es realmente difícil, por no decir imposible, encontrar unidades a la venta.

Hoy en día, la marca Xbox ya es reconocida por todos los jugadores, y Microsoft es uno de los pesos pesados de una industria que ya ha superado a la del cine en audiencia e ingresos. Pero no siempre fue así.

Durante años, los intentos de Microsoft de apelar a los jugadores fueron rechazados. La mayoría de la gente asociaba ese nombre con marcas como Windows y Office; con trabajar, no con entretenerse, y con ordenadores de oficina, no con ordenadores gaming. De hecho, el propio concepto de ordenador gaming no existía.

Eric Engstrom, creador de DirectX

El cambio empezó mucho antes del lanzamiento de la consola Xbox original: fue a partir de Windows 95 que la idea de fomentar los videojuegos en el ordenador empezó a fraguar, y DirectX, creado por el equipo formado por los ingenieros Eric Engstrom, Alex St. John y Craig Eisler, fue la clave.

The Wall Street Journal ha revelado el fallecimiento de Engstrom, el pasado 1 de diciembre, resultado de complicaciones después de sufrir lesiones. Se marcha así una de las personas que más contribuyeron al desarrollo de videojuegos en ordenadores personales.

Windows 95

Por supuesto, ya había videojuegos para computadoras antes de Windows 95; clásicos como Doom, Monkey Island o Ultima fueron desarrollados para su antecesor, MS-DOS, un sistema operativo basado en comandos que ofrecía un gran control sobre el sistema. Un control que desaparecía con Windows 95, para hacerlo más amigable para el usuario medio; como resultado, incluso después del lanzamiento de Windows 95. muchos juegos aún se desarrollaban para DOS.

Pero ese era un callejón sin salida. La tecnología avanzaba a pasos de gigante, y los juegos ganaban en complejidad; ya no era como antes, cuando un grupo de amigos podía juntarse y sacar un juego en unos meses, o incluso semanas.

DirectX, juegos en Windows

La solución fue crear un estándar, que permitiese simplificar el desarrollo para que los programadores pudiesen centrarse en crear juegos únicos y complejos. El equipo de "renegados", liderado por Alex St. John, se centró en crear DirectX, y Engstrom fue vital no solo para hacerlo realidad, sino para convencer a Microsoft.

DirectX

En efecto, este equipo no solo tenía que convencer a los creadores de videojuegos; también a la propia Microsoft, que no tenía ningún interés en crear una plataforma de juegos. El equipo estuvo a punto de ser disuelto en varias ocasiones, y Engstrom y compañía tuvieron que contratar a programadores en secreto y contactar con empresas como Intel de manera indirecta para que en Microsoft no se diesen cuenta de lo que estaban haciendo.

El resultado fue DirectX, una API, un conjunto de instrucciones que los programadores de juegos podían usar para acceder al hardware. En vez de aprender cómo funcionaba cada componente (tarjeta de sonido, procesador, tarjeta gráfica), podían enviar órdenes al sistema, y este se encargaba de traducirlas y ejecutarlas en el hardware correspondiente. Esto simplificaba mucho las cosas, y propició una 'explosión' de nuevo hardware en el mercado; incluyendo nuevas tarjetas gráficas que podían ejecutar juegos compatibles con DirectX, incluso aunque el código fuente no fuese específico para ellas.

Las tarjetas aceleradoras 3D, y el lanzamiento de más versiones de DirectX que soportaban nuevas tecnologías gráficas se tradujo en juegos cada vez más espectaculares. Los ordenadores adelantaron fácilmente a las nuevas consolas (Playstation, Sega Saturn y Nintendo 64) como la mejor opción para jugar a los últimos juegos con los mejores gráficos.

Las últimas versiones de DirectX permiten crear graficos realistas

Pero DirectX también fue importante para las consolas. Cuando Microsoft estaba planeando el desarrollo de su primera consola, los empleados también tuvieron que luchar contra la compañía para basarla en DirectX y no crear simplemente un ordenador con Windows.

La influencia de DirectX sigue siendo importante hoy. DirectX 12, la última versión, es usada tanto en Windows 10 como en Xbox Series X, para crear juegos con las últimas tecnologías como el 'trazado de rayos' (raytracing). El legado de Eric Engstrom aún se nota.