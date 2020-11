El Asistente de Google llega a los televisores Samsung en España: actualiza ya

Una de las ventajas de los televisores de Samsung comercializados tanto en España como en el resto del mundo es su amplia compatibilidad con los asistentes virtuales más usados, como Amazon Alexa. Ahora se le añade un activo que muchos agradecerán: Google Assistant o el Asistente de Google.

Sí, la famosa inteligencia artificial de Google llega a los televisores Smart TV de la firma coreana lanzados este año 2020. Si bien es cierto que por ahora lo recibirán los modelos más recientes, se añade a todas las gamas de TV de Samsung. Además, esto implica que los modelos que se presenten a partir de ahora integrarán el asistente directamente.

Lo mejor es que los modelos ya comercializados simplemente tendrán que actualizarse, y los modelos que se envíen a partir de ahora traerán integrado directamente el Asistente de Google, lo que evitará al usuario tener que realizar descargas e instalaciones.

El Asistente de Google en tu TV

Google Assistant.

La llegada del Asistente de Google a los televisores Samsung se une al ya nutrido ecosistema del que disfrutan estos dispositivos. Además de este, los televisores cuentan ya con Amazon Alexa y con el asistente propio integrado de Samsung, Samsung Bixby. Por ende, las opciones de control mediante comandos de voz aumentan exponencialmente.

Pero ¿qué podremos hacer con el asistente? Podremos realizar multitud de tareas, como poner canales específicos, controlar parámetros del televisor como el brillo y el volumen así como acceder a partes del software como los ajustes de forma tremendamente sencilla. También podremos controlar dispositivos domóticos conectados con Google Home.

De hecho, podremos realizar acciones muy útiles para el día a día, como preguntar qué tiempo hace o buscar contenido multimedia en función de un género o autor. Por supuesto podremos usar el asistente para buscar resultados por Internet sin tener que meternos en el navegador. Esto incluye el uso de servicios como Google Fotos, Calendario, Mapas, etcétera.

¿Qué televisores lo reciben?

Televisor Samsung con Alexa activado. Samsung Omicrono

El Asistente de Google está disponible en todos los televisores QLED 4K y 8K de 2020, televisores Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace. Además, es compatible con los ecosistemas de asistentes de voz ya creados en los televisores por los usuarios.

El Asistente ya está disponible en varios países del mundo y llegará a 12 países más, entre ellos España, en los próximos días. Si tienes un televisor compatible, debes estar atento y actualizar su software en cuanto te sea posible. El televisor te notificará acerca de la actualización y tan solo tendrás que seguir los pasos. Aunque si tienes activada la actualización automática, puede que no tengas que hacer nada.