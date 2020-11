Spotify también tendrá Stories: ya las prueba en sus listas

El problema de las Historias o 'Stories' empezó en Snapchat, pero como el coronavirus, se ha ido extendiendo poco a poco. Llegaron a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, y recientemente en España, a Twitter. Ahora le toca el turno a Spotify, que inevitablemente las ha acabado implementando.

Parece una broma, pero no lo es. La firma de streaming ya está introduciendo sus Stories en la aplicación. Desde OMICRONO hemos podido probarlas, y funcionan prácticamente como cualquier otra historia.

Estas, a diferencia de las que nos encontramos prácticamente en todos lados, funcionan más como una ventana publicitaria que como una función social, ya que permite a artistas de listas musicales publicitarlas junto a sus nuevos temas.

Spotify tiene Stories

Historias en Spotify Manuel Fernández Omicrono

Estas Stories han sido descubiertas en la lista de temas principales de Navidad, 'Christmas Hits'. Si nos metemos a esa playlist, veremos un botón circular que nos incita a pulsar para ver las historias. Si pulsamos, efectivamente, nos encontraremos con las Stories de Spotify, en el mismo formato que el resto de Stories que se han ido implementando en el resto de redes sociales.

En las Stories de esta playlist veremos a algunos de los artistas de la misma hablar de la lista y de sus principales temas. Es lógico, por otra parte; Spotify no es una red social pese a tener características propias de dicho formato, por lo que es normal que estas se usen para publicitar uno de los puntos más fuertes de Spotify, las listas. Por ahora, estas se están probando para algunos usuarios.

En 2019 se supo que Spotify estaba trabajando en esta función, pero no ha sido hasta finales del 2020 que las hemos visto por fin implantadas. Por otra parte, en algunas canciones nos encontraremos una suerte de Stories contándonos datos del proceso de creación del tema. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el tema 'Taking Over' del videojuego 'League of Legends'; si la reproducimos, veremos unas pequeñas Stories que nos contará cómo se hizo la canción.

Demasiadas Stories

Fleets en Twitter. Twitter Omicrono

Antes de Spotify, le tocó el turno a Twitter, implantando sus famosos 'Fleets'. Estos son básicamente las mismas Stories que podemos consultar en Instagram y, a su vez, en prácticamente todas las redes sociales actuales. Especialmente en las que operan bajo el manto de Facebook, como serían su red homónima y WhatsApp.

Pero parece que estamos alcanzando el límite, ya que cuando los 'Fleets' llegaron a Twitter, una gran cantidad de usuarios criticó que esta funcionalidad se implementara en todas las redes posibles, especialmente cuando algunas de estas tienen carencias importantes y fallos aún por solucionar.

Una tendencia que inició Snapchat y que posteriormente casi la totalidad de sus rivales copiaron, siendo Instagram la más prolífica en ese sentido. Dado que en el caso de Spotify este recurso se usará como medida publicitaria, es posible que los usuarios de la plataforma no vean este movimiento con buenos ojos.