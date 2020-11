Spotify caído, la aplicación sufre problemas en toda Europa

Varias partes del mundo, incluida Europa, están teniendo problemas con Spotify. La aplicación de streaming musical se ha caído en varios lugares del mundo, incluyendo en España. La aplicación está dando fallos de conexión y algunos problemas relacionados con el inicio de sesión.

Los usuarios Premium que tienen descargadas sus canciones no están sufriendo estos problemas debido a que no necesitan de Internet para reproducir sus canciones. No obstante, numerosos reportes recogidos desde webs como Downdetector demuestran que un gran número de usuarios a nivel internacional están sufriendo estos problemas.

Según la web, el estado actual del servicio parece haberse estabilizado, aunque aún hay reportes de problemas de conexión residuales. Si eres un usuario afectado, tendrás que esperar un poco más para poder usar Spotify con normalidad.

Spotify caído

Durante la mañana y parte del mediodía del viernes (en pleno Black Friday) han experimentado una serie de problemas muy específicos. Los reportes afirmaban que era imposible reproducir canciones vía streaming. Los usuarios que tenían descargadas las canciones no se han visto afectados.

Pero otros usuarios de la plataforma que tenían que iniciar sesión han tenido que esperar. La aplicación web y la aplicación móvil daban fallos de inicio de sesión. De hecho, el fallo ha sido generalizado, ya que se ha extendido a todas las versiones de la app, para todos los dispositivos. Y sí, eso incluye a los dispositivos inteligentes compatibles como los Google Home o los Amazon Echo.

La incidencia ha tenido lugar en Europa y en varias zonas localizadas del resto del mundo. En este mapa podemos ver los focos de los reportes, los cuales han ido disminuyendo con el paso de las horas. Prácticamente toda Europa y parte de los Estados Unidos se ha visto afectada por este fallo.

No se sabe por qué

Lo cierto es que Spotify no ha dado detalles del porqué se ha producido la caída. Sus perfiles oficiales no han dado una respuesta a este hecho, y tan siquiera han respondido a los usuarios que les pedían explicaciones. También es cierto que la incidencia ha tardado unas pocas horas en estabilizarse, lo que ha ayudado a muchos usuarios a continuar usando el servicio con normalidad.

Esta caída coincide además con otra caída importante, la de Redsys, la plataforma de pago más importante de España. Ambos servicios se han caído el mismo Black Friday, día en el que se reúnen las mejores ofertas del año tanto en productos tecnológicos como en servicios de Internet. Si eres un usuario afectado por el problema, sé paciente; dado que el número de reportes está descendiendo, no debería tardar mucho en solucionarse.