WhatsApp te permitirá poner un fondo diferente para cada chat

Tanto en España como en el resto del mundo, WhatsApp ha sido históricamente criticada por no ofrecer opciones de personalización, a diferencia de sus rivales. No tenemos muchas características para modificar la interfaz de WhatsApp; no podemos cambiar el tema, los elementos de la UI, y tenemos que atarnos al fondo de pantalla que escojamos. No obstante, Facebook está dando pasos en la dirección correcta.

Según informa WABetaInfo, las últimas betas de WhatsApp revelan que la app permitirá a los usuarios establecer fondos personalizados para cada chat. Es decir, que podremos tener un fondo de pantalla específico para cada conversación en vez de tener el mismo fondo para todos los chats.

Esto tiene mucho más sentido del que pueda parecer, ya que WhatsApp ha sido siempre una de las vías de comunicación más importantes entre familiares y amigos, y es lógico que queramos tener un fondo de pantalla especial para cada uno de ellos.

Fondos de pantalla personalizados

Opciones para establecer fondos de pantalla personalizados. WABetaInfo Omicrono

Hasta ahora, WhatsApp nos daba únicamente 3 opciones a la hora de cambiar el fondo de pantalla de una conversación: poner un color sólido, un fondo predefinido de la biblioteca de fondos de WhatsApp o poner una foto nuestra. Por otra parte, este fondo como pasa en otras apps se establece para todas las conversaciones.

La última beta de WhatsApp incluye una nueva opción que nos permitirá, a la hora de establecer un nuevo fondo de pantalla, personalizarlo para que sólo se muestre en un único chat o en todos. Hay que recalcar que esto se ha visto en la beta de WhatsApp para Android, y no en la de iOS, indicativo de que la característica podría llegar algo más tarde a los dispositivos de Apple.

Fondos de pantalla de WhatsApp personalizados. WABetaInfo Omicrono

No solo eso; WhatsApp incluirá otras características para mejorar la personalización de los fondos. Podremos elegir un fondo específico para temas claros y oscuros y, además, establecer un difuminado para nuestro fondo de pantalla. Otra función peculiar es que a la hora de poner cualquier fondo, podremos añadirle el característico patrón de iconos que aparece en el fondo de pantalla predefinido de WhatsApp, llamado WhatsApp Doodles.

Por ahora en beta

Esta función está limitada para los usuarios de la beta de WhatsApp. Aún tardaremos un poco en ver esta nueva característica llegar a las versiones oficiales, y más que probablemente llegue primero a WhatsApp para Android, por lo que los usuarios de iOS tendremos que esperar.

Este puede ser el inicio de la llegada de una nueva serie de funciones dedicadas a la personalización, algo tremendamente solicitado en WhatsApp y que se espera que solucionen uno de los mayores problemas de la aplicación: su falta de personalización.