Capcom hackeada: cientos de miles de jugadores afectados y juegos filtrados

Capcom es una de las marcas más reconocidas por los jugadores; sus juegos suelen ocupar los primeros puestos en las listas de ventas en España, con sagas como Resident Evil o Devil May Cry.

Ahora, la compañía japonesa ha confirmado que el ataque que hizo público a principios de mes era más grave de lo que parecía, y que no solo se ha filtrado información de la empresa y sus empleados, sino también la de unos 350.000 jugadores.

Originalmente, Capcom anunció el pasado 4 de noviembre que sospechaba de un posible ciberataque; la semana siguiente, el 12 de noviembre, anunció que algunos datos de la empresa y empleados habían sido robados. Hoy se han confirmado las peores sospechas, al haber comprobado la verdadera extensión del ataque.

Ataque hacker a Capcom

Capcom ha explicado hoy lunes que ha sido víctima de un ciberataque dirigido expresamente contra la empresa; los atacantes usaron 'ransomware', un tipo de 'malware' que se especializa en encontrar datos y cifrarlos.

Capcom

Normalmente, estos ataques buscan beneficio monetario, ya que suelen incluir un mensaje en el que se demanda el ingreso de una cierta cantidad (normalmente en monedas virtuales como Bitcoin). Los atacantes suelen prometer que a cambio enviarán una clave capaz de descifrar los datos; aunque los especialistas piden que no se realice el pago, al no haber garantías de recuperar los datos, muchas empresas no tienen más remedio que seguir el juego a los atacantes.

El ataque a Capcom parece variar respecto a lo habitual, ya que en su caso no solo se ha cifrado la información almacenada en los servidores, sino que también ha sido robada, y ya está siendo filtrada en Internet.

Datos filtrados

Entre los datos que los atacantes habrían obtenido están los de 350.000 jugadores que se registraron en la plataforma de Capcom, incluidos nombres, direcciones de correo y números de teléfono; sin embargo, los atacantes no habrían obtenido los datos de las tarjetas de crédito.

Capcom ha prometido que contactará con todos los usuarios afectados, una vez que confirme cuáles son; la cifra de 350.000 usuarios que ha compartido es el peor de los casos y no es la definitiva.

Además de los datos de los usuarios, los atacantes se han hecho con información de la compañía, incluyendo datos de accionistas e incluso de antiguos trabajadores y sus familiares.

Una nueva versión de Resident Evil 4 habría sido filtrada

Capcom no lo ha confirmado, pero todo apunta a que los 'hackers' han descubierto y filtrado algunos de los videojuegos que están en desarrollo. En redes sociales está apareciendo información sobre estos títulos aún no anunciados, como por ejemplo, una versión de Resident Evil 4 diseñada para realidad virtual exclusiva de Oculus (posiblemente para el Oculus Quest 2), o un paquete para Nintendo Switch y PlayStation 4 con todos los juegos de la saga Ace Attorney.

Más grave es que el código fuente de algunos juegos también habría acabado en Internet; ya se habría descubierto el de Devil May Cry 2 y el de Umbrella Chronicles. Está por ver cómo esta filtración puede afectar a futuros juegos de Capcom, y si puede darse una situación similar a la de Valve y Half-Life 2, que fue retrasado después de una filtración.