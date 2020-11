Esta app del Apple Watch evita que tengas pesadillas

Desde que el Apple Watch introdujera nuevas funciones de salud así como el ECG, el reloj de Apple ha salvado alguna que otra vida y hecho la vida más fácil a algunos usuarios. Son muchos los desarrolladores en España y en el resto del mundo los que han querido aprovechar sus nuevas propiedades, y ahora le toca el turno a esta nueva app: NightWare.

Es probable que tengas problemas de sueño que en ocasiones desemboquen en pesadillas, ya sea por cualquier complicación en tu descanso o por sufrir algún tipo de trastorno como el TEPT o trastorno de estrés postraumático. Esta aplicación promete ayudarnos a superarlas.

NightWare ha sido aprobada por la FDA de los Estados Unidos, es decir, la Administración de Medicamentos y Alimentos para ayudar a tratar las pesadillas derivadas de estos trastornos gracias a un ingenioso sistema que se vale de nuestras frecuencias cardíacas.

Apple Watch y el sueño

¿Cómo funciona NightWare? El sistema de esta app usa nuestros datos de frecuencia cardíaca y detecta el movimiento del smartwatch o reloj inteligente para detectar cuándo estamos teniendo una pesadilla. Una vez lo hace, la app hace vibrar al reloj para que en teoría te despierte lo suficiente para interrumpir las pesadillas.

Pero esta vibración no te despierta como tal. La vibración que ejecuta está calibrada para que, grosso modo, salgamos de la pesadilla pero sin que nuestro sueño se vea alterado. La aplicación aprende de nuestros patrones de sueño en los primeros días y después recoge datos de frecuencia cardíaca y movimiento detectando potenciales pesadillas.

Tal es el aprendizaje de NightWare que si la app detecta que la vibración ha despertado a la persona, vibrará menos la próxima vez para, ante todo, evitar despertar al usuario del reloj. La aplicación, por otra parte, está continuamente analizando la velocidad de nuestros latidos y usando los datos del acelerómetro y giroscopio para computar un umbral de estrés. Si la pesadilla provoca que ese umbral se exceda, la app lo detectará e intervendrá.

Solo con receta

NightWare es una aplicación que solo se vende con receta. Tanto la FDA como la propia NightWare han dejado claro que esta app no se puede considerar un tratamiento independiente ni una garantía de éxito como tal. Es parte de una estrategia que incluye medicamentos recetados, por lo que sin ellos la aplicación deja de funcionar de forma tan efectiva.

Incluso con esas, la aplicación no tiene garantías de éxito. Se considera de bajo riesgo y aunque puede que no sea determinante, puede desempeñar un papel muy útil en caso de que los tratamientos existentes no sean suficientes para algunos pacientes, especialmente para los que tienen conductas en el sueño muy específicas.