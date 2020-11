El 'Bizum' de WhatsApp se expande: los pagos llegan a un nuevo país

Si bien no está disponible aún en España, somos demasiados quienes esperamos con ansia el sistema de pagos de WhatsApp. La aplicación poco a poco va trayendo su sistema de pagos a otros países, debido a los procesos que la red social debe realizar en conjunto con las entidades bancarias del lugar. Ahora, lo vuelve a hacer, esta vez en India.

Tal y como ha anunciado la propia WhatsApp, el 'Bizum' de WhatsApp llega a India oficialmente. A partir de hoy, los usuarios ubicados en India podrán enviar dinero a otros usuarios a través de la app, ya sea para hacer transacciones como para pagar costes en conjunto.

Gracias a la implementación de este servicio, WhatsApp ha podido centrar la experiencia en la comodidad. La llegada de esta característica a India es el vivo reflejo de lo que viviremos en España cuando WhatsApp traiga esta función a nuestro país.

Así es el 'Bizum' de WhatsApp

Bizum de WhatsApp. WhatsApp Omicrono

WhatsApp ha implantado su 'Bizum' pensando en la comodidad. Esta función de pagos se ha realizado en colaboración con el NPCI, la Corporación Nacional de pagos de la India usando una interfaz de pagos unificada o UPI. Este es un sistema de pago en tiempo real, el primero en India, que permite transacciones con hasta 160 bancos admitidos. Lógico, ya que la idea es admitir la mayor cantidad de entidades bancarias posibles.

Como es lógico, para enviar dinero a través de WhatsApp se necesita una cuenta bancaria y una tarjeta de débito. WhatsApp se encarga de enviar instrucciones a los bancos involucrados que inician la transferencia de dinero a través del UPI entre las cuentas bancarias de las dos personas.

Los usuarios, gracias a este sistema, pueden enviar dinero en WhatsApp a través de cualquier aplicación compatible con el sistema UPI. Los pagos obligarán a ambos usuarios a meter un PIN especial para la transferencia.

La elección de este sistema tiene un motivo claro: la accesibilidad. Uno de los objetivos de esta clase de implementación radica en ayudar a los comercios y organizaciones locales a superar algunos inconvenientes, como el aumento de la participación rural en la economía digital y la prestación de servicios financieros de esta clase a quienes nunca antes habían tenido acceso.

Disponibilidad en España

WhatsApp ha trabajado con hasta 5 líderes bancarios del país para traer su sistema de pagos a India como ya hiciera en otros países. Ese es en parte el motivo por el que WhatsApp está tardando tanto en expandir su sistema de pagos; la colaboración con estas entidades depende íntegramente del país.

No hay fecha ni datos sobre la llegada del 'Bizum' de WhatsApp a España. No será hasta que WhatsApp acuerde con organizaciones bancarias españolas la llegada de esta función que no la veremos funcionar. Dada la pandemia de la Covid-19, este sistema podría llegar bastante más tarde de lo esperado.