Windows se reinicia solo y mete programas de Office: los usuarios, enfadados

Usuarios en España y otros países se han dado cuenta de que Windows se reinicia sin razón aparente, sólo para a continuación, encontrarse con programas que no han instalado.

La situación puede ocurrir sin que el usuario se dé cuenta. En los ordenadores de los miembros de OMICRONO, por ejemplo, nos ha ocurrido que el ordenador se nos ha reiniciado justo cuando no estábamos delante; nos hemos encontrado todo igual, pero algunas con algunas aplicaciones cerradas.

Si sospechas que el ordenador no está como lo dejaste, puede que sea este "problema"; y ponemos las comillas porque Microsoft aún no ha confirmado que lo sea.

Windows se reinicia

Tal vez lo más chocante es lo que ocurre cuando el ordenador termina de reiniciarse: inicia la sesión de manera automática y vuelve a abrir las aplicaciones que teníamos abiertas, aunque en algunos casos no lo consigue.

Si todo sale bien, para el usuario es como si no hubiese pasado nada; y de hecho, en nuestro caso sólo nos dimos cuenta de lo que había ocurrido porque algo no salió bien: uno de los navegadores que teníamos abiertos perdió las pestañas. Después de investigar, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos a los que les había pasado.

Pero ¿por qué se reinicia Windows? Pues aparentemente, para instalar bloatware, o programas no deseados. En concreto, el único cambio que algunos usuarios han podido comprobar es que el menú inicio ahora muestra las aplicaciones de Office, incluso si no las tenemos instaladas: Word, PowerPoint y otras.

Algunos usuarios han descubierto programas instalados sin consentimiento The Verge Omicrono

En realidad, esos son accesos directos a las aplicaciones web, y si pulsamos en ellos se abrirá nuestro navegador con la app correspondiente.

Sin embargo, no todo el mundo parece encontrarse con estos accesos a las aplicaciones de Office; ese es nuestro caso, aunque es posible encontrar testimonios de usuarios que nunca instalaron Office y ahora tienen estos iconos.

¿Publicidad en Windows?

Tal vez Microsoft no ha realizado declaraciones aún porque es la propia compañía la que ha forzado estos reinicios. Y es que todo apunta a que no se trata de un problema técnico, sino de una actualización forzosa del sistema.

Con Windows 10, Microsoft implantó las actualizaciones forzosas, un tipo diferente de actualización que normalmente sólo se usa para actualizaciones de seguridad. La compañía anunció en 2019 que estas actualizaciones eran "críticas para la salud de los dispositivos y el ecosistema".

Si Microsoft realmente ha publicado esta actualización forzosa sólo para poner iconos de Office, estaríamos ante un claro ejemplo de publicidad. Pulsar en los iconos no solo abre la app correspondiente, sino que también nos ofrece la posibilidad de pagar por Office 365 para un acceso completo y ventajas como almacenamiento en OneDrive.

Por el momento, hay muchos usuarios enfadados y pocos datos, al menos hasta que Microsoft realice alguna declaración oficial.