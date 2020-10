Este es el fallo de Excel culpable de la enorme subida de casos de Covid en Reino Unido

El pasado domingo el gobierno del Reino Unido informó de una subida repentina en la cantidad de casos reportados de COVID-19; un crecimiento preocupante teniendo en cuenta que no se presentó una razón aparente.

Hoy representantes del organismo de salud pública de Inglaterra (Public Health England, PHE), después de una filtración a la prensa, han confirmado que el crecimiento en las cifras de infectados se debe a un "problema técnico".

Debido a esto, las cifras que fueron publicadas durante la semana pasada no son las reales, y unos 15.841 casos no fueron reportados públicamente. El resultado del crecimiento inusual del COVID-19 en Inglaterra se debe a la corrección de haber sumado esos casos a los publicados inicialmente.

Un polémico problema

Concretamente, según apunta The Daily Mail, el problema se encontraría en la tabla de Excel que los oficiales usan para registrar los casos y generar las cifras que se hacen públicas en los informes diarios.

Microsoft Excel, el programa de hojas de cálculo más famoso del mundo, tiene ciertas limitaciones en los archivos que genera; concretamente, las hojas de datos de Excel no pueden superar las 16.384 columnas y las 1.048.576 filas. Llegar al final de una hoja de Excel es muy difícil, y normalmente esto no es un problema para el usuario medio de Excel, que no genera tantos datos como para rellenar una hoja al máximo.

Microsoft Excel

Sólo en algunas situaciones extremas es posible que un usuario necesite más espacio, pero en esos casos de todas formas lo recomendable es usar programas especializados o diseñados específicamente para esa tarea. Los servicios de salud son uno de esos casos especiales que generan suficiente información de los ciudadanos de todo el país, como para que una simple hoja de Excel no sea apropiada.

Aunque el PHE no ha confirmado que ese sea el problema, la similitud en la cantidad de casos no reportados con el límite de Excel supone la explicación más sencilla.

Casos no reportados

El PHE sólo ha confirmado que se trata de un "error técnico" en el "proceso de carga de datos" que ya ha sido solucionado; pero fuentes internas indican que esa solución ha consistido simplemente en abrir un segundo archivo de Excel. Si se confirma, esa sería una solución temporal que a largo plazo provocará más problemas (por ejemplo, a la hora de encontrar casos concretos).

Al menos, el PHE ha aclarado que estos casos no se han "perdido". Los casi 16.000 afectados han sido informados de su condición y de manera interna, el servicio no usa esa tabla de Excel; sólo es un paso intermedio para hacer los datos públicos.

Sin embargo, estos datos perdidos sí que pueden haber provocado otros problemas, particularmente en la percepción pública de la expansión del COVID-19 en Inglaterra, que ahora se sabe que es más rápida y grave de lo que se creía. Eso también puede haber afectado a la toma de decisiones de parte de los máximos responsables del gobierno de Boris Johnson.