Siri en catalán: la sorpresa que Apple estaría preparando para el iPhone

Puede que Siri ya no sea la referencia entre los asistentes virtuales, superada por Alexa y por Google Assistant tanto en la cantidad de dispositivos compatibles como, para muchos usuarios, en su potencial.

Pero eso no significa que no siga siendo una referencia dentro del sector, la voz que nos reveló lo que era posible sólo con pedir las cosas en voz alta. Y no es que Apple la haya abandonado ni mucho menos, con el lanzamiento una nueva versión que no ocupa toda la pantalla en iOS 14 y iPadOS 14.

Próximamente puede que veamos incluso más novedades, según ha revelado Applesfera gracias al aviso de un lector, incluyendo la compatibilidad con más idiomas europeos.

Siri en catalán, ¿próximamente?

La clave está en las nuevas ofertas de trabajo publicadas por Apple en su página web oficial, y que suelen ser una pista de los proyectos en los que la compañía está trabajando.

En concreto, las últimas ofertas de trabajo destacan por buscar empleados para el análisis de anotaciones de Siri en diversos idiomas; lo que llama la atención es que, además de los ya soportados, Apple incluye ofertas para trabajadores que hablen idiomas que Siri no reconoce aún.

Oferta de trabajo de Apple buscando empleados que hablen catalán Omicrono

Entre estos idiomas está el catalán. La oferta especifica que la situación del nuevo puesto de trabajo estará en las nuevas oficinas de Apple en Barcelona. Además, Apple también busca empleados que sepan ucraniano, checo, eslovaco y flamenco, todos estos idiomas europeos que no están soportados por Siri.

Por qué Apple necesita trabajadores que hablan catalán

Por lo tanto, la lógica nos dice que Apple tiene que estar trabajando en una versión de Siri que entienda y hable catalán. Eso es porque la oferta especifica un dominio de la lengua catalana, pero también del inglés, indicando que la persona seleccionada tendrá que trabajar en ambos idiomas.

No solo eso, sino que uno de los requisitos es una "fuerte atención al detalle". Eso es porque probablemente el puesto consistirá en escuchar frases en catalán y corregir la interpretación de Siri.

Siri responde a la pregunta de si habla catalán con un mensaje de idiomas soportados Adrián Raya Omicrono

Algo que mucha gente no sabe es que los asistentes personales como Siri, Alexa y Google Assistant obtienen grabaciones de lo que les decimos; estos audios son usados por empleados que comparan la grabación con lo que la Inteligencia Artificial comprendió, corrigiéndola si es necesario. De esta manera, se pueden "enseñar" a la IA usando aprendizaje automático.

El año pasado hubo una gran polémica por el acceso que empleados humanos tenían a las grabaciones de estos sistemas. La propia Apple pidió disculpas y aseguró que iba a borrar todas las grabaciones; sin embargo, estas son necesarias para mejorar a Siri, y por eso iOS ofrece la posibilidad de compartir estos datos si activamos la opción "Mejorar Siri y Dictado" en Configuración, "Privacidad" y "Análisis y mejoras".

Es probable que el trabajo que ofrece Apple suponga ayudar a Siri a comprender mejor el catalán y otros idiomas de esta manera. Esa también puede ser la razón por la que Apple requiere a alguien que "demuestre integridad y que se centra en la privacidad del cliente".