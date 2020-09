Oficial: los iPhone y los Android pueden avisar de exposición a la COVID-19 sin instalar nada

Apple y Google han anunciado el lanzamiento de una actualización para su sistema de rastreo del coronavirus, que permitirá a todos los móviles compatibles avisar de la exposición al COVID-19 sin la necesidad de instalar una app oficial.

Originalmente, la plataforma de Apple y Google nació como una alternativa para el 'contact tracing', que permite a nuestros móviles detectar dispositivos cercanos y así saber si hemos estado cerca de alguien contagiado durante un periodo de dos semanas.

Si en ese periodo hemos contraído la COVID-19, tenemos la opción de hacer que se envíe un aviso a los smartphones de los usuarios con los que hemos tenido contacto. Esa información se guarda en la memoria de los móviles y no se comparte con nadie.

Para que todo esto funcione, es necesario no solo dar permiso al dispositivo para activar este sistema, sino también instalar una app desarrollada por el gobierno o las autoridades sanitarias de nuestro país. En España, esa app es Radar COVID, ya disponible.

Los iPhone y Android podrán avisar de contactos con COVID

El problema de este esquema es evidente: si nuestro gobierno no ha desarrollado aún una app, o si no se ha puesto en marcha aún, el sistema no es efectivo. Sigue siendo recomendable activarlo, pero de poco sirve sin la app.

Apple y Google son conscientes de este problema, más grave en algunos países que en otros, y por eso han implementado una actualización que permite que el móvil haga parte del trabajo que hacen las apps.

Nuevo aviso de notificaciones de coronavirus en iOS Apple | Google Omicrono

Esta extensión de su plataforma permite que las autoridades sanitarias la usen sin necesidad de crear una app desde cero; sólo tienen que realizar una configuración básica y adaptarla a sus necesidades para poder funcionar.

De esta manera, los países tienen otra opción, más sencilla y barata, para implementar el rastreo del coronavirus en su territorio; y por supuesto, es una opción más rápida y que no requiere tantos meses de desarrollo.

Más rápido y para más personas

Para el usuario, esto supone que podrá recibir un aviso de que las notificaciones de exposición al COVID-19 ya están disponibles, y sólo tiene que activarlas; en ese caso, a partir de entonces su dispositivo registrará los contactos y le podrá avisar si uno da positivo por coronavirus.

Sugerencia de instalación de app de COVID-19 en Android Apple | Google Omicrono

Esta función no sustituye a las apps, que tienen la ventaja de ser más completas y con más opciones; pero sí que ayudará a que más gente se apunte al no tener que instalar nada. Las apps de 'contact tracing' funcionan mejor cuanto más gente las usa, así que esta novedad de Apple y Google puede ser la clave para llevar el rastreo de coronavirus a una mayor parte de la población.

Por el momento no parece que España vaya a usar este nuevo sistema, ya que tiene la app Radar COVID que está siendo usada en cada vez más comunidades autónomas.