El uso de Inteligencia Artificial para crear contenido es ya una realidad; aunque es cierto que los robots aún no alcanzan el nivel de los humanos (o al menos eso nos gustaría creer a los creadores de contenido).

Esta tecnología abre la puerta a descubrir nuevas obras que jamás se le podrían haber ocurrido a un ser humano; pero también a nuevos límites en la vulneración de la propiedad intelectual y la producción de noticias falsas.

Sistemas como GPT-2 ya son capaces de crear textos falsos, partiendo de un tema cualquiera; eso permitiría la creación de una infinidad de páginas web y noticias falsas, irreconocibles de las reales.

El Jesucristo artificial

El ingeniero George Davila ha explorado otra faceta de este tipo de IA, la religiosa, respondiendo a la pregunta de si sería posible crear un sistema capaz de crear y enseñar textos religiosos. La respuesta es sí, pero por el momento, no creemos que nadie quiera seguir estas enseñanzas.

El sistema, que Davila llama 'A.I. Jesus' (Jesús I.A.) de manera jocosa, está basado en los textos de la Biblia del rey Jacobo, la traducción al inglés que más influencia ha tenido sobre el mundo angloparlante. Concretamente, la IA se leyó esa Biblia, y de hecho fue la única referencia que tuvo.

Biblia del Rey Jacobo Unplash Omicrono

Es importante recalcar esto porque una IA funciona mejor cuantos más datos tiene. Si queremos que sea capaz de escribir textos con sentido, tendrá que leer más textos; por lo tanto, el hecho de que Davila entrenase a su IA sólo con una cantidad de información tan limitada ya apunta que no será perfecta.

Enseñanzas sin sentido

De esa manera se entiende que los textos creados por esta IA sean tan absurdos; el problema de tener tan pocas referencias es que las palabras que más se repiten acaban teniendo un peso desmesurado, y en este caso es "el Señor".

Sin embargo, la IA intenta replicar el estilo de la Biblia, no copiarlo directamente, por lo que intenta meter algunas variaciones que a veces funcionan, y la mayoría de las veces no. Como resultado, muchas frases no tienen sentido, y las que lo tienen son horrorosas.

Sobre 'La Plaga', la IA tiene esto que decir:

La Plaga serán los padres en el mundo: e igual es mi gente, que él pueda ser más abundante en la boca del Señor de los ejércitos. [...] Oh, Señor de los ejércitos, el Dios de Israel; cuando vieron el ángel del Señor encima de todo, los hermanos que estaban en la naturaleza, y los soldados de los profetas estarán avergonzados de los hombres. [..] Y entonces el dios extraño será como la arena que está en el desierto.

Sobre el "fin de los días":