El nuevo Witcher es para tu móvil, y aprovecha la tecnología de realidad aumentada

The Witcher: Monster Slayer Spokko Omicrono

The Witcher, una de las sagas de videojuegos más vendidas, llega a dispositivos iOS y Android con un juego muy especial, basado en la tecnología de realidad aumentada que tantas posibilidades ofrece.

La realidad aumentada consiste en introducir elementos en la vida real, normalmente objetos tridimensionales en la imagen capturada por una cámara; Apple ha invertido mucho en avanzar esta tecnología, introduciendo ARKit para permitir a los desarrolladores crear apps y juegos originales.

El más famoso es, sin duda alguna, Pokémon Go, que permite al jugador encontrar y capturar pokémon mientras camina. Esa parece ser la inspiración de The Witcher: Monster Slayer.

El nuevo Witcher, para móviles

Este juego ha sido desarrollado por Spokko, una división de CD Projekt, los responsables de la saga de videojuegos para PC y consolas; una saga a su vez inspirada en los libros del escritor polaco Andrzej Sapkowski. La tercera entrega fue especialmente bien recibida, y Netflix llegó a hacer una serie exclusiva muy bien recibida.

Con todo este bagaje, no es de extrañar que el anuncio de hoy haya despertado tanto interés. También puede ser porque The Witcher: Monster Slayer parece una versión 'adulta' de Pokémon go, en el sentido de que podemos encontrar monstruos en los lugares que visitamos en la vida real.

En el juego interpretamos a un nuevo brujo con la misión de viajar por el mundo buscando criaturas que eliminar; para no chocar con las novelas o los juegos, la historia está ambientada mucho antes de que su protagonista Geralt de Rivia, apareciese.

Aprovechando la realidad aumentada

Por lo tanto, el juego usa la ambientación inspirada en leyendas europeas, pero los personajes de otras entregas seguramente no aparecerán. Pese a eso, sus creadores afirman que la historia estará trabajada, algo llamativo en un juego abierto como este.

El gran atractivo del juego estará sin duda en la posibilidad de encontrarse monstruos mientras caminamos; el juego nos avisará con notificaciones de que están cerca y podremos enfrentarnos a ellos.

Tráiler de The Witcher: Monster Slayer

Usando la cámara de nuestro móvil, podemos descubrir estos monstruos y enfrentarnos a ellos; es entonces cuando el juego se parecerá más a uno normal, ya que podremos realizar todo tipo de ataques. La clave será estar bien preparado con pociones, bombas, y otro tipo de equipamiento, que podremos crear por nuestra cuenta con los materiales obtenidos.

The Witcher: Monster Slayer aún no tiene fecha de lanzamiento, pero debería ser este mismo año.