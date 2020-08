Facebook te lanzará una advertencia cada vez que compartas un artículo sobre el COVID-19

Las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo perfecto para la propagación de la desinformación. Y el COVID-19, uno de los grandes sucesos acaecidos sobre la humanidad en tiempos recientes, ha obligado a algunas firmas a replantearse sus sistema de control de la desinformación. Ahora Facebook vuelve a tomar medidas.

Facebook ha añadido a su plataforma avisos para los usuarios que compartan posts sobre el COVID-19. A partir de ahora, los usuarios que compartan un artículo sobre el COVID-19, recibirán una advertencia antes de hacerlo sobre la antigüedad del mismo y las implicaciones que tiene.

El objetivo, según la propia Facebook, es "ayudar a las personas a comprender la actualidad y la fuente del contenido antes de compartirlo", para dirigir "a las personas a nuestro centro de información COVID-19 para garantizar que las personas tengan acceso a información creíble sobre COVID-19 de todo el mundo proveniente de autoridades sanitarias".

La advertencia de Facebook

Así es la notificación de información. Facebook Omicrono

Estas notifiaciones se basan en las que ya hay actualmente sobre actualidad de la plataforma. En junio se lanzaron notificaciones de actualidad, en las que se avisaba a los usuarios cuando estos compartían contenido desactualizado y que podía ser falso. Estas notificaciones sobre el COVID-19 son básicamente iguales.

Este nuevo menú es solo parte de una serie de medidas que Facebook ha estado implementando desde las primeras fases de la pandemia para que su plataforma no se convierta en el hogar de muchos conspiranoicos que lanzan teorías de la conspiración peligrosas. Otras medidas de la compañía han consistido en instaurar mensajes de información del coronavirus en la parte superior del News Feed, además del centro de información sobre el COVID-19.

Una vez compartamos un artículo sobre el COVID-19, Facebook nos advertirá sobre el mismo. Si es muy antiguo, nos avisará de esto, diciéndonos cuán desactualizado está. Dada la situación cambiante de la pandemia, hay muchos datos con meses de antigüedad que han sido refutados actualmente. Adicionalmente, se nos mostrará información sobre el sitio, sus fuentes y su origen. También podremos acceder al centro de información del COVID-19 desde ahí.

Más esfuerzos

Mark Zuckerberg.

Facebook ha tenido que tomar medidas más prolíficas para evitar la propagación de la desinformación y en última instancia la expansión de grupos consporanoicos que han estado alentando medidas que atentan contra la seguridad. En los últimos meses Facebook ha estado llevando a cabo una limpieza sistemática de grupos anti-mascarilla y ha restringido la colocación de mensajes negacionistas, conocidos por interactuar con historias falsas sobre el coronavirus.

Como parte de la instauración de la notificación a los usuarios, Facebook ha asegurado que examinará ciertas fuentes de información para garantizar que los enlaces seguiros no aparezcan en estas notificaciones. "En ese sentido, queremos asegurarnos de no ralentizar la difusión de información proveniente de autoridades sanitarias creíbles, de modo que el contenido publicado por autoridades sanitarias gubernamentales y organizaciones sanitarias mundiales reconocidas, como la Organización Mundial de la Salud, no aparezca en las notificaciones".