Facebook, más cerca de acabar con el ‘Me Gusta’: así será el nuevo diseño de páginas

Facebook ha anunciado una prueba de rediseño para sus páginas. Esto puede parecer un tema menor, ya que en los últimos meses Facebook se ha estado esmerando por ofrecer un rediseño de su plataforma que ya podemos ver en España. Este rediseño tiene un detalle importante, y es que la presencia del "Me Gusta" ya no es tan prominente como antes.

De hecho, Facebook elimina el recuento de "Me Gusta" de las páginas. Estas ofrecerán un diseño más limpio y legible, y será más fácil de leer para aquellos que operan las páginas para usarlas y administrarlas. Si bien esta sigue siendo una prueba, ahora se expande a más usuarios.

Los usuarios que incluyen en esta prueba son famosos; actores, autores, creadores de cotenido y algunas entidades como medios o bandas de música. En la sección Páginas podremos ver una opción para probar esta experiencia si pertenecemos a este grupo.

Adiós a los "Me Gusta"

Facebook y su nuevo diseño de páginas. Facebook Omicrono

El cambio más significativo es el ya mencionado recuento de los "Me Gusta", que queda eliminado. Estos cambios buscan ofrecer un diseño de páginas que sea menos confuso para los usuarios y sobre todo menos complicado de usar. Facebook también reconoce la necesidad de simplificar el uso de esta sección, sobre todo con gente que aún practica el distanciamiento social y opta por usar comunidades online para relacionarse.

De hecho, sus 2 elementos principales son la información clave (biografía y publicaciones) y los botones de interacción. Además, el diseño realza mejor el alcance de las páginas, ya que en muchas ocasiones los "Me Gusta" reflejaban una interacción no muy real. Es muy común que primero nos guste algo hace años y luego dejemos de seguir dicha página.

El recuento de seguidores cambia por completo eso, consiguiendo que veamos qué personas aún reciben actualizaciones de estas páginas, es decir, siguen interesadas. Tener ambas opciones ha llevado a un proceso complicado en el que primero le da al "Me Gusta" y luego al seguimiento. Esto se puede cambiar, por lo que el proceso de los "Me Gusta" pasa a ser confuso y poco real.

El declive del "Me Gusta"

Facebook y su nuevo diseño. Facebook Omicrono

Tan poca es la relevancia actual de los "Me Gusta" que no solo se ha eliminado el recuento, sino también el botón. La página ahora solo mostrará el botón de seguir y el conteo de seguidores. Dado que ahora se busca una mayor facilidad para cambiar entre páginas y perfiles de Facebook para comentar o reaccionar, los "Me Gusta" están teniendo cada vez menos relevancia.

En lo que a administración de la página se refiere, podemos asignar y administrar de forma más clara los permisos de acceso de administrador a según qué tareas. Los propietarios de las páginas podremos activar y desactivar tareas de administración, como quién puede crear contenido, enviar mensajes con el nombre de la página, crear anuncios, etcétera.

Las notificaciones también sufren un rediseño; Facebook ahora agrupará datos relevantes y relacionados como reacciones y menciones para que no se manden tantas notificaciones.

La prueba se está realizando ahora en la app de Facebook para iOS. Facebook no ha explicado cuándo se implementará la actualización en España, ya que esto por el momento es una prueba.