Amazon Music tendrá podcasts gratis para todos los usuarios

La guerra por el mercado de los podcasts acaba de empezar. Con Spotify y Apple luchando por atraer consumidores al mismo, llega Amazon con su servicio Amazon Music dispuesto a entrar por todo lo alto en el mundillo de los podcasts. ¿Cómo? Ofreciéndolos gratis para todo el mundo.

Según informa TheDesk, Amazon Music incluirá podcasts gratuitos en todos sus productos, incluido Audible. Se ha filtrado un correo electrónico confiddencial distribuido a diversos productores de la plataforma este pasado lunes y cuya copia fue obtenida por el medio.

En el correo electrónico, Amazon explicaba a sus productores que pronto permitiría a los usuarios de Amazon Music y Audible suscribirse, descargar y escuchar podcasts gratuitos. Además, no habrá discrepancias entre suscripciones: todos los usuarios tendrán acceso a ellos.

Podcasts en Amazon Music

Correo electrónico enviado a los productores musicales. TheDesk Omicrono

En el correo podemos ver el aviso de Amazon a los productores musicales anunciando que incluirán podcasts gratis en Amazon Music. Estos podcasts serán accesibles para los usuarios que no paguen por suscripción y los usuarios Premium. Este correo se envió a principales productores de podcasts después de que la propia Amazon lanzara ofertas para lanzar progrmas de podcasts en su plataforma.

La función aún no está disponible, pero Amazon ya se está anticipando a su lanzamiento. La firma de Jeff Bezos requiró a los productores que estos aceptaran ciertos términos, incluidos uno que especifica que los programas no podrán incluir comentarios que desacrediten a Amazon o a alguno de sus productos.

Amazon no ha dicho en ningún momento, ni oficial ni extraoficialmente cuándo lanzará los podcasts para su plataforma. El correo electrónico enviado no da ninguna pista para ello, si bien podemos dilucidar que la función no tardará en llegar dado que Amazon ya está en conversaciones para ello.

Siguiendo los pasos de Spotify

Logo de Spotify

Con este movimiento, Amazon se apunta a la amplia tendencia que ha tenido Spotify con los podcasts en los últimos meses. Algunos de sus últimos pasos han sido los podcasts exclusivos como los recién llegados a España, los podcasts en vídeo o la inclusión de super estrellas del mundillo.

Adicionalmente, este movimiento sirve a Amazon para fomentar todavía más su ecosistema de productos. Es de esperar que estos podcasts lleguen a sus altavoces inteligentes así como a otras de sus plataformas nativas de streaming, como los Fire TV que ya reproducen podcasts pero a través de skills y apps de terceros, y no de forma nativa. Como no, también tendrán compatibilidad con el asistente inteligente de Amazon, Alexa, mediante la cual podremos controlar los podcasts que escuchamos en Amazon Music con la voz.