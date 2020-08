El veto de Trump a Tencent no afecta de momento a League of Legends ni Fortnite

Donald Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva que prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance, la empresa desarrolladora china encargada de TikTok. Este veto, a diferencia del de Huawei, tendrá un tiempo a partir de 45 días. Según Donald Trump, esta decisión busca tomar acciones "agresivas en contra de los propietarios de TikTok para proteger nuestra seguridad nacional".

Esta decisión implica que empresas como Tencent, dueña de empresas como Riot Games o Epic Games, entraban dentro del veto. Algo que no ha sido así; según podemos leer en Los Angeles Times, fuentes de la Casa Blanca han dejado claro que este veto referente a Tencent solo afectará a la app WeChat, la más usada en China.

Por lo tanto, las empresas Riot Games y Epic Games no estarán afectadas por el veto. Algo que deja a salvo a League of Legends y Fortnite, 2 de los juegos más prolíficos en el panorama competitivo online actual.

Fortnite y League of Legends, a salvo

Imagen del Fortnite.

La decisión de Trump se basa en el criterio de que TikTok es una "amenaza" para la seguridad nacional de EEUU y está intentando forzar su venta a una empresa estadounidense. La firma más probable para esta situación es Microsoft, que ya ha mostrado interés en comprar TikTok en más de una ocasión.

La orden señala que la recopilación de datos de TikTok "amenaza con permitir que el Partido Comunista Chino acceda a la información personal y privada de los estadounidenses, lo que potencialmente permite a China rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales, crear expedientes de información personal para chantaje y realizar espionaje corporativo".

El veto tendrá efecto a partir de 45 días e irá un poco más allá de la fecha del 15 de septiembre. Esta fecha fue marcada por Trump como tope para que ByteDance venda TikTok a una firma estadounidense. En caso de no hacerlo, obligará a TikTok a dejar el país. "No me importa si es Microsoft u otra compañía grande, una compañía segura, una compañía muy estadounidense tiene que comprarla".

Otros juegos se salvan

Caja de botín en el videojuego 'Overwatch'. Blizzard

Tencent, una de las empresas damnificadas por el veto de Trump, tiene el 40% de Epic Games, por lo que la desarrolladora de Fortnite podrá seguir realizando transacciones con la firma ByteDance sin problemas. Otros juegos de otras firmas también se salvan, ya que Tencent tiene acciones minoritarias de Activision Blizzard o Ubisoft, por lo cual sus franquicias quedan fuera del veto.

Este pasado domingo Microsoft anunció que está en plenas negociaciones con ByteDance para la compra de TikTok, y prometió completar la operación como muy tarde en septiembre de este año.