La beta pública de macOS Big Sur ya está disponible: descárgala ya

Hasta ahora si queríamos probar macOS Big Sur en España, teníamos que depender de las betas para desarrolladores. Estas eran las betas específicas para los desarrolladores que quisieran empezar a, valga la redundancia, desarrollar software con la próxima versión de macOS que llegaría pasada la mitad del año. Ahora llegan las betas públicas.

Apple ha liberado las primeras betas públicas para usuarios no desarrolladores. Esto implica que cualquier usuario que tenga un dispositivo Mac compatible con dicha beta, podrá probarla ahora mismo.

Sus hermanos de software, iOS 14 e iPadOS 14 ya van por la cuarta beta pública, bastante avanzada ya en cuanto a estabilidad. Esta es la primera versión para todo el mundo, y te contamos cómo acceder a ella.

La primera beta pública de macOS

Apple Maps en macOS Big Sur

Hay que entender una cosa antes de empezar, y es que macOS Big Sur como era de esperar no funcionará en todos los ordenadores Mac actuales. Su lista es amplia pero se quedan atrás dispositivos de otros años, y dependiendo de la gama el corte es mayor o superior. Necesitarás uno de estos Mac para tener Big Sur instalado:

MacBook del año 2015 en adelante.

MacBook Air del año 2013 en adelante.

MacBook Pro de finales del 2013 en adelante.

Mac Mini del año 2014 en adelante.

iMac del año 2014 en adelante.

iMac Pro de 2017.

Ambos Mac Pro, del 2013 y 2019.

Tengo mi Mac, ¿cómo instalo Big Sur?

Todas las apps de Apple se han adaptado al nuevo diseño de macOS Big Sur

Antes de explicarte cómo instalar la primera beta pública de macOS Big Sur, debes entender que este no es un software final. Es un software específicamente pensado para pruebas y para que los usuarios den su feedback en forma de opiniones. Habrá sucesivas betas por lo que tu dispositivo se actualizará con cierta frecuencia.

Si dependes de tu Mac para trabajar, te recomendamos no instalar la beta a no ser que tengas un dispositivo alternativo y quieras experimentar. Si por otra parte necesitas instalar la beta, te recomendamos hacer una copia de seguridad en Time Machine para no perder tus archivos.

El proceso para obtener la beta es muy sencillo. Tienes que registrarte en este enlace desde la Mac en la que vas a instalar la beta. Tendrás que iniciar sesión con tu ID de Apple, y una vez hecho en tu Mac aparecerá un botón para descargar macOS Big Sur Public Beta.

Debajo de esa opción aparecerá un código que deberemos copiar para activar el software. Una vez hecho, descarga la beta desde la Mac App Store solicitando el código e insertándolo en el campo. Epsera a que se instale, y listo.