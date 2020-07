Gmail tendrá logos verificados para saber quién te está mandando mensajes

Google Gmail, si bien es un cliente de correo repleto de trucos (y de novedades recientes en España, como su rediseño) aún tiene pequeños detalles que pulir. Google lo sabe, y ya acostumbra a aprovechar actualizaciones de seguridad para ofrecer pequeños cambios que hacen de su usabilidad algo más sencillo. Ahora le toca el turno a los logos de verificación.

Es muy común que, al ver que nos llega un correo, no saber si es real o no. Muchos usuarios no saben si el remitente del correo es oficial, y si por el contrario este correo es un spam. Google quiere poner fin a esto con un detalle no menor, los logos de verificación que nos dirán si el remitente es el que es.

Así lo ha anunciado Google aprovechando un paquete de medidas de seguridad destinadas a G Suite, su plataforma de pago. En ella vemos estos logos de verificación, para comprobar si el que nos manda el correo es el cliente oficial.

Logos de verificación en Gmail

Logos en Gmail. Google Omicrono

Google ha anunciao que se uniría al grupo de indicadores de marca para la identificación de mensajes (BIMI), que está impulsando una especificación de correo electrónico que agrega logotipos de marca a correos electrónicos autenticados.

Esto nos recuerda mucho a los sellos verificados que han estado proliferando en redes sociales pero mucho más similar a los logos que Google impulsó en Google Chrome. En el navegador de Google, al lado de la página web aparece un pequeño logotipo que indica la página en la que estamos, y que sirve para comprobar si esta página, al menos, tiene un logotipo mínimamente trabajado.

En este caso no será un logotipo azul como ocurre en Twitter, sino el logotipo de la empresa que envió el correo electrónico. Esto significa que en caso de recibir un correo de una empresa verificada, aparecerá su logo a la izquierda del correo, certificando que es la que nos ha mandado el correo.

Los correos electrónicos se autentificarán usando el sistema DMARC existente y luego se usará la certificación que aplicará el logotipo, lo que con suerte debería evitar que algunos suplantadores se limiten a copiar el logotipo de las empresas para realizar campañas de phishing.

Por ahora en G Suite

Gmail en el ordenador. Unsplash Omicrono

Google ha aseguraod que lanzará una prueba de esta característica en Gmail en las próximas semanas y que, además, esta estará limitada por ahora en Gmail para G Suite. No obstante, no debería sorprendernos que esta función acabe llegando a Gmail de consumo.

Y no es para menos; al usar un sistema de autentificación como tal, evitamos que algunos hackers usen estos logotipos para hacer sus campañas de phishing. Si bien estos logotipos no deberían ser determinantes a la hora de evitar estas campañas, sí que nos darán más seguridad a la hora de revisar los correos que tengamos en nuestras bandejas de Gmail.