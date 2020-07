Cómo llamar con número oculto desde tu móvil Android o iPhone

Aunque los teléfonos móviles hayan evolucionado hasta ser capaces de realizar una infinidad de tareas más, las llamadas telefónicas siguen siendo fundamentales en el día a día de muchos españoles.

En este sentido, seguro que en más de una ocasión has recibido una llamada de un número oculto. Una opción que puede ser muy útil si no quieres que te identifiquen, ya sea porque no quieres que el receptor tenga tu número, evitando así que después pueda molestarte por WhatsApp, o simplemente porque quieres hacer una broma a alguien.

Sea cual sea el uso que quieras darle, en este artículo te enseñaremos paso a paso cómo llamar con número oculto desde tu smartphone Android o iPhone.

Cómo llamar en Android

Cabe recalcar que al existir numerosos fabricantes de teléfonos Android, el proceso puede variar dependiendo de la marca concreta de nuestro móvil. No será exactamente igual si tienes un Xiaomi o un Samsung, por ejemplo.

En todo caso, los pasos a seguir son los siguientes:

Debes dirigirte a la app de tu móvil dedicada a las llamadas, normalmente simbolizada con una especie de teléfono.

Una vez dentro tienes que buscar los ajustes de la propia app, a los que suele accederse tras pulsar un icono de tres puntos verticales.

de la propia app, a los que suele accederse tras pulsar un icono de tres puntos verticales. Desde dichos ajustes tendrás que buscar un apartado titulado "Más" o "Ajustes adicionales". Después tendría que aparecerte una opción llamada " ID de emisor " o una en la que se haga referencia a nuestra ID al llamar.

" o una en la que se haga referencia a nuestra ID al llamar. Dependiendo del fabricante, tendrás que desactivar esa ID de emisor, normalmente pulsando la opción "Ocultar número" o "número oculto".

Si has seguido los pasos correctamente, nadie al que llames podrá identificar tu número, pues siempre les aparecerás como número oculto o como "desconocido".

Cómo llamar en iPhone

Por suerte para los usuarios de iPhone, el proceso que hay que realizar es igual en todos los modelos. A continuación todos los detalles:

Entra en Ajustes , simbolizado con una especie de engranaje.

, simbolizado con una especie de engranaje. Después baja hasta ver el apartado " Teléfono ".

". Una vez estés dentro desmarca la opción de "Mostrar ID de llamada".

Como es lógico, para volver a mostrar tu teléfono cuando llames a alguien bastaría con volver a marcar la casilla de "Mostrar ID de llamada". La única pega de los dos métodos que os hemos explicado es que siempre llamaremos en modo oculto.

De todos modos, existe otra alternativa que quizás tenga más sentido si solo queremos llamar con número oculto de manera puntual. En España bastaría con marcar "#31#" seguido del número en cuestión que vaya a recibir nuestra llamada. Es decir, si queremos llamar a un "666666666" tendríamos que marcar "#31#666666666".

Esperamos que esta pequeña guía te haya resultado de utilidad.