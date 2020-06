Tu iPhone te avisará si suena el timbre de tu casa o alarmas de incendios

Una función no anunciada ayer por Apple en la conferencia de apertura del WWDC puede ser tremendamente útil para muchas personas: el reconocimiento de sonidos.

En los próximos días seguiremos descubriendo novedades de iOS 14, ya que lo que Apple presentó se centró únicamente en el nuevo diseño con los widgets y las librerías de apps, además de las nuevas aplicaciones.

Sin embargo, es evidente que iOS 14 va a implementar muchas más novedades, que pueden cambiar cómo usamos nuestro iPhone. Ya hemos hablado de una de ellas, la que nos permite realizar acciones dependiendo de cómo toquemos la parte trasera del móvil.

El iPhone detectará sonidos

Esa función, que puede ser increíblemente útil para una gran cantidad de usuarios, también está 'oculta' en la sección de Accesibilidad de iOS 14, y es sólo en las últimas horas que ha podido ser descubierta.

Es algo un poco incomprensible, ya que seguro que alguna vez te has perdido tanto en la música de tus auriculares que no te has dado cuenta de que han llamado a la puerta, o que tu perro está ladrando, o incluso algo peor.

Esta nueva funcionalidad soluciona eso, al ser capaz de avisarnos si detecta un tipo de sonido concreto; se llama 'Reconocimiento de sonidos', y como su nombre indica, usa los micrófonos del iPhone para buscar diferentes tipos de sonidos en el entorno.

Detecta hasta bebés llorando

Una vez que entramos en Configuración y Accesibilidad, encontraremos la nueva opción de 'Reconocimiento de sonidos' en la sección 'Audición'. Está pensada principalmente para personas con problemas de oído o sordas, pero también funciona para cualquier otro tipo de usuario, por supuesto.

Una vez activa, tenemos una larga lista de sonidos que el iPhone puede detectar, divididos en diferentes tipos. Por ejemplo, en las alarmas podemos activar las de incendios, las sirenas o las alarmas de humo, algo útil en edificios de oficinas y estamos muy aislados.

Cómo activar la detección de sonidos en iOS 14

En casa también será especialmente útil, ya que podemos hacer que detecte el timbre, o incluso si alguien está golpeando la puerta; nos ahorrará tener que explicar la situación a más de un vecino enfadado. También nos ayudará si detecta que hemos dejado el grifo abierto con agua corriendo.

Si tenemos miedo de no poder escuchar a nuestra mascota o a un bebé que tengamos a cargo, también podemos hacer que nuestro iPhone detecte los llantos o ladridos y maullidos, o simplemente, a gente gritando.

En todos los casos, cuando el iPhone detecte el sonido, mostrará una notificación; si tenemos los auriculares puestos, será más fácil que nos demos cuenta. Esta función llegará con iOS 14, que se espera para el próximo otoño; pero ya se puede probar instalando la versión beta.

En las pruebas de OMICRONO hemos podido comprobar que, por el momento, funciona bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si vamos por la calle, probablemente esta función se activará constantemente; al menos podemos desactivarla fácilmente en el panel de control.